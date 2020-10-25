中国流行病学专家：今冬全球冠病疫情非常不乐观

随着秋冬季来临，中国流行病学专家吴尊友对今冬全球冠病疫情感到非常不乐观，并说如果中国贸然放宽边境管制，前面的所有努力都将前功尽弃。

在中国疾病预防控制中心担任首席流行病学专家的吴尊友，在《中国新闻周刊》昨天（24日）刊登的专访中指出，从1月份以后，全球疫情一路直线上扬，从3月下旬的每天5万例新增确诊报告到5月下旬的10万例，到了10月份有好几天达到了39万，22日的单日报告数更是一跃达到42万多，再创单日报告数新纪录，也超出了很多专家的预期。

吴尊友提到，欧洲国家更是疫情反弹十分严重，多个国家都超过了春季的那波疫情，并说除了公共卫生措施，戴口罩、洗手、保持社交距离以外，短时间内还没有特别有效的控制手段，全球疫情短时间内要想缓解是十分困难的。

对于前段时间有些专家说要放开，各个国家不要实施围堵策略，吴尊友认为，对欧美国家来说，呼吁放开可以理解，因为他们疫情很严重，放开不放开对他们国家来说影响不大，对中国就不一样的。

如果放开边境，吴尊友推算，中国会有700万人感染，20万人死亡，“这个代价了不得，没办法接受”。

他也认为，中国今年秋冬出现疫情局部暴发的可能很小，但零星的病例或聚集性疫情出现。