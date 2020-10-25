分析王立科主动投案 不排除未来更多“老虎”自首

中共政法系统持续“刀刃向内”清理门户，江苏省委常委、政法委书记王立科主动投案，成为最新落马的政法系“老虎”。分析认为，随着政法队伍加大力度“清洗刀把子”，越来越多问题干部将选择主动投案。

中共中央纪委国家监委网站昨晚（24日）发布消息，王立科涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受纪律审查和监察调查。据统计，王立科是今年来第17位被查的中管干部（由中共中央管理和任免的干部），也是两年来至少第六名主动投案的副部级或以上高干。

公开简历显示，今年56岁的王立科是山东蓬莱人，早年长期在辽宁省公安系统工作，曾任锦州市公安局副局长、葫芦岛市副市长、市公安局局长，辽宁省公安厅副厅长、大连市副市长、市公安局局长等职。

2013年3月，王立科南下调任江苏省省长助理，省政府党组成员，公安厅党委书记、厅长，同年12月晋升江苏省副省长。2015年11月，王立科出任江苏省委常委、政法委书记，并兼任省公安厅厅长至2017年9月。

综合江苏媒体报道，王立科在投案前夕仍频频亮相。他最后一次出席公开活动，是三天前（22日）参加江苏省全国双拥模范表彰会议。此前一天（21日），王立科还在江苏省委政法委举办的讲坛上指出，政法队伍肩上责任重、手中权力大、面临诱惑多，要坚持从严管党治警一刻不放松，“坚决守住廉洁自律生命线”。

除了王立科，过去两年主动投案的副部级以上官员，还包括河北省政协原副主席、党组副书记艾文礼，河南省人大常委会副主任、党组副书记王铁，云南省委原书记秦光荣，证监会原主席刘士余，青海省原副省长文国栋等。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》访问时指出，江苏省是全国第二大经济强省，王立科位居省委常委和政法委书记要职，也难逃“落马”，彰显出此次政法队伍整顿的决心和力度。

中国政法系统包括公安、检察院、法院、国安和监狱，俗称“刀把子”。它与俗称为“枪杆子”的军队一起，构成中共长期执政的两大基石。今年7月，中共中央政法委宣布在全国政法队伍中开展教育整顿试点工作，通过“刮骨疗毒的自我革命”清除害群之马。这次整顿也被形容为在中共二十大前“清洗刀把子”。

唐任伍推测，王立科是在组织上找他谈话时，觉得难逃惩治而主动投案，这反映出整顿行动极具震慑力。“王立科的落网可能触动更多问题官员，觉得与其被揭发，不如主动投案，还能争取从宽处理。接下来不排除会有更多‘老虎’以自首的形式被曝光。”

（记者是《联合早报》上海特派员）