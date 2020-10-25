浙江孤寡老人留百万遗产 帮扶其30年的邻居继承一半

中国浙江宁波孤寡老人苏美云去世三年后，她申请的宅基地所在区域面临拆迁，可以获得上百万元（人民币，下同，约20.30）的拆迁款补偿。对于这笔财产的分配，一半分给了帮扶她30年的邻居徐惠明。

据中国央视新闻报道，徐惠明与同村的苏美云是几十年的邻居。苏老太早年丧夫，膝下无儿女，侄子远在外地，老人也不愿离开家乡，就一直一人生活。因为住在隔壁，邻居徐惠明常帮老人做一些力所能及的事。

上世纪90年代初，徐惠明家修了房子，见老人家的房子年久失修已出现部分坍塌，就干脆将苏老太接到自己家一起住。直到2008年，徐惠明家房子拆迁，他就出钱给苏老太在村里租了房，并经常看望老人，每逢佳节更是细心周到，抽出时间陪老人拉家常。

这期间，政府组织了一次土地登记，因苏老太的房子早已坍塌，且村里又经过拆迁重整，种种原因，苏老太变成了无房户。苏老太随着年龄越来越大，行动也愈加不方便，2012年开始逐渐体弱多病，需要专人照顾护理。徐惠明与当地村党支部书记洪秋国商量后，将苏老太送到敬老院安度晚年，养老院的费用也由徐惠明自掏腰包。

92岁的苏老太2016年去世。徐惠明按照当地风俗，为她操办了后事，又购置了墓地。作为村里无房的孤寡老人，苏老太生前申请过80平方米的宅基地用于建房。2017年苏老太过世一年后宅基地才被批下来。今年年初，苏老太申请的宅基地所在区域面临拆迁，可以获得上百万元的拆迁款补偿。

对于这笔拆迁款怎么处置，洪秋国介绍，“老人在世期间与老徐有过协议，约定苏老太的生前赡养及后事全由老徐负责，所有费用也由老徐承担，老人名下所有财产在其过世后全部由老徐继承”。

但当时，老人名下只有失地农民养老保险，再加上双方也没什么法律意识，徐惠明当时根本没把这份协议当回事。那张协议上，苏老太只交代了相关事宜，并没有签字。“我们都觉得这笔钱应该给老徐，毕竟是他一直在照顾老人，而且长达30年之久。但因为老徐不是法定继承人，又没有法律文书，无法直接继承。”

在洪秋国建议下，徐惠明在向有关部门咨询后，决定向江北法院提起继承诉讼，由法院依法处理。

宁波江北法院受理了该案，经现场询问调查，最终法官确认当事人达成的调解协议。宁波市江北区人民法院法官张海娟说，“苏老太这处宅基地属于无人继承又无人受遗赠的遗产，按照规定，应归集体所有。但同时法律也有规定，继承人以外的对被继承人扶养较多的人可分得适当的遗产”。

张海娟解释道：“老徐照顾了苏老太30多年，时间跨度较长，实属不易，应予褒扬。符合法律规定的扶养较多情节，老徐分得一半的遗产。”对于这种结果，苏美云的侄子苏伟巨也表示同意。