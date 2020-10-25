消息人士：美军机飞越台上空 大陆军方曾监视

台美军方上周否认有美国军机在台湾北部上空飞过，但解放军消息人士称，中国大陆军方曾监视过这架飞越台湾上空的军机。

综合香港《南华早报》和台湾《联合报》报道，两个飞行跟踪服务平台“Golf9”和“Tokyo Radar”上周三（21日）在推特上称，一架编号62-4134的飞机飞越台北上空，高度为3万1500尺。

美国网站“The War Zone”随后报道，一架RC-135W电侦机本周较早时“非常不寻常地”在台湾岛北端飞行，而且军机当时在参与行动情报、监视和侦察任务，并获得美国空军的证实。

这个网站也引述未具名的美国太平洋空军公职人员称，军方以为行动安全为由，无法公布任务细节。

不过，台湾国防部否认相关美军机前天飞越台湾上空，并斥责这是假讯息。

“The War Zone”网站之后也报道，美国太平洋空军公共事务总监威克曼（Tony Wickman）说，原有信息“出现错误”，并称“我们在相关日期和时间在该地区没有任何美国飞机”。

然而，解放军内部消息人士称，这架飞机的确飞过台湾上空，而且受到大陆方面密切监视。

这名消息人士昨天告诉《南华早报》，大陆上周三对美国战机在台北上空的飞行路线进行追踪工作，以确保战机“没有不良意图”。

消息人士也提到，美军的这项行动存在风险，可能让人误解其意图。他说：“类似的行动很容易使中国误判美国的意图，而且军用飞机在人口稠密的城市上空飞行是非常不专业的……这可能会引发不必要的麻烦和冲突。”

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院研究员许瑞麟认为，美国飞机不太可能错误飞越台北上空。

许瑞麟解释，这架飞机是世界上最先进的侦察机之一，而且不可能装置较差的导航系统，“工作人员不可能会犯这种的错误”。

他认为，台美军方可能是在外界得知这项信息后，试图将此事淡化，以避免在该地区引起更多麻烦。