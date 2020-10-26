民进党：持续结合政府民间力量 力挺香港自由

为声援12名遭中国大陆公安关押的港人，台湾多个公民团体昨天发起“台湾撑香港游行”。执政的民进党表示，为了伸张公义，为了共同信仰的民主价值，会持续结合民间与政府的力量，力挺香港的自由。

据中央社报道，民进党透过声明指出，面对大陆与港府不断伤害香港的自由与人权，“我们无法沉默！”

民进党表示，香港的年轻人，就像其他世界上追求自由与民主的年轻人一样，想为了他们信仰的价值跟更好的未来挺身，却要面对这样无理与残酷的压迫，“我们不可能视若无睹！”

民进党也说，为了伸张公义，为了共同信仰的民主价值，会持续结合民间与政府的力量，力挺香港的自由。

另一方面，民进党副秘书长林飞帆、民进党立委洪申翰、无党籍立委林昶佐等绿营政治人物也现身声援。

林飞帆在社交媒体上贴文指出，协助港人的工作涉及到相当多复杂的层面及考量，包括身份亲询、国安审查到后续安置、人道需要等。他强调，这些都不容易，但在众多困难之中，由民间跟政府一起合作，慢慢集成出现有的援助香港机制。

林飞帆直言，“台湾人撑香港”，不只是为了支持共有的民主想望，也是在中国大陆扩张下保护台湾的实际需要。

他说：“台湾可以、也应该在印太区域中扮演更坚实的民主防卫和人权倡议的角色，作区域中民主价值的保护伞。愿天佑台湾，天佑香港。”