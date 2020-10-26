新疆新增137例无症状感染 陈全国露面调研疫情防控

自上周六（24日）出现无症状感染着后，新疆在喀什地区展开全员冠病检测工作，进行疫情防控。据新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，当地25日新增无症状感染者137例，均在喀什地区疏附县。

通报指出，新增的无症状感人拿着全部为对24日无症状感染者的密切接触者和密切接触者的密切接触者进行核酸检测中筛查出来的。根据中国的冠病诊断标准，无症状感染者不被算在确诊病例内。因此，新疆目前没有确诊病例，有138例无症状感染者，均在喀什地区疏附县。

新疆维吾尔族自治区党委书记陈全国25日下午也在到喀什地区疏附县、喀什市，调研疫情防控工作。

据天山网报道，陈全国指出，要组织好各族群众，维护好现场秩序，严格落实测温、戴口罩、“一米线”等措施，确保安全顺利高效完成采样工作；要满腔热情、深入细致地为居家群众做好服务保障，切实解决好实际困难和问题。

陈全国在调研中强调，要提高检测效率，加强核酸检测各环节的有效衔接、无缝对接，做到安全高效、数据准确。要切断传播渠道，争分夺秒开展流行病学调查，加强对密切接触者、次密切接触者进行全面精准追踪排查，确保全覆盖、无遗漏。

他表示，要开展科学救治，严格落实“四集中”原则，按照中国国家卫健委发布的最新诊疗方案，坚持中西医结合，关口前移，科学施治。要做好服务保障，积极回应群众关切，及时解疑释惑，全力解决困难诉求。

陈全国也指示要广泛普及科学防护知识，指导和帮助各族人民群众提高文明素质和自我防护能力；多措并举加强居民生活必需品和水电气热的保障供应。要压实工作责任，广大党员干部要当好群众的贴心人和主心骨，实处着手、细处用功，切实把各项精准防控措施抓实抓细抓落地，筑牢防疫抗疫的铜墙铁壁。