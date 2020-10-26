台湾向瑞士提司法互助 跨境追讨弊案佣金近10亿美元

喧腾多年的拉法叶舰军购弊案，台北地检署申请没收已故军火商汪传浦犯罪所得9.6亿余美元（约13亿新元）。台湾最高法院去年裁定准许没收追征犯罪所得3亿1253万9913.44美元（约4.3亿新元），台北地检署已针对确定没收的美金3亿多元部分，由法务部通过外交部正式向瑞士等国提出司法互助请求返还。

据中时电子报报道，这是继瑞士2015年4月返还前海军上校郭力恒、胞兄郭问天佣金3500万美元（4750万新元）后，台湾第二次向瑞士提司法互助，请求返还拉法叶舰佣金。

拉法叶舰军购弊案是台湾最大的军购丑闻。1991年海军以“光华二号”计划向法国汤姆笙公司购买六艘拉法叶舰，合约订有“排佣条款”，但汤姆笙为促成军购案成功，通过军火商汪传浦、中间人艾德门‧关等人分别行贿台湾、大陆及法国党政军高层。

拉法叶舰案疑造成前海总武获室上校尹清枫死亡，法国方面亦有六名军购案关系人不明死亡。

2000年前总统陈水扁上任后，强调此案“不惜动摇国本，也要办到底”，成立特调小组侦办，曾传唤前总统李登辉、前参谋总长郝柏村作证。汪传浦2015年病逝于伦敦，目前汪妻叶秀贞、长子汪家兴因涉洗钱罪遭通缉。

最高检自2001年12月起陆续向瑞士、列支敦士登、奥地利、英属泽西岛、卢森堡、英属曼岛请求冻结61个帐户资金。2016年7月1日，特侦组于刑法有关没收新制上路首日，追讨拉法叶舰案犯罪所得，声请单独宣告没收汪妻叶秀贞、4名子女及3家境外公司资产，本金与孳息共9.6亿余美元。

北院翌年7月裁定没收汪家9亿14万余美元，但汪家于巴哈马等九国银行帐户孳息5300万余美元部分予以驳回。北检与汪家均提抗告。2018年11月高院裁定没收9亿5332万4920.6美元。

最高法院去年裁准没收3亿多美元确定，其余6亿余美金部分发回高院更裁。据了解，由于拉法叶舰案追诉权时效，部分将在2023、2024年届满，因此检方有时间上的压力。

依瑞士法律，汪家依法可向瑞士联邦法院提起异议，可上诉至瑞士最高法院，我方将在当地聘请律师协助追偿。等司法程序完毕，瑞士联邦检察官就会将钱变价汇返台湾。