学者：中国十四五规划成效关系到后面25年的现代化

中共五中全会将从今天（26日）至本月29日召开，届时将审议关于制定“十四五”规划和2035年远景目标的建议。有学者认为，这个五年规划制定得好不好、执行得好不好、能不能如期甚至超额完成，关系到后面25年的现代化。

原中共中央党校副校长李君如在中新社昨天刊登的专访中说，规划的核心要义就是实现（十一届）三中全会以来、建立市场经济体制以来最大的一个战略转移，并认为现在中国明确要按照新发展理念推动经济从高速增长到高质量发展转变。

李君如提到，整个经济布局是要以内循环为主体、内外循环相互促进的新发展格局，而“这个格局是根据百年未有之大变局和中华民族伟大复兴的需要制定的”。

对于中共选择在本届全会专门讨论并就2035年远景目标提出建议，李君如认为，将远景目标同五年经济社会发展规划进行统一考虑，是非常重大的历史事件，也是极其有意义的。

李君如说，远景目标一般是在特殊时期、一个大的历史时期去研究，而五中全会处于一个大的转折期，中国要在全面建成小康社会基础上，转向开启现代化新征程。

他认为，要通过两个15年来实现现代化，就需要在制定五年规划的时候，也制定2035年远景目标，把五年经济社会发展规划放到15年中通盘考虑，15年规划又以五年规划为基础来提出远景目标。