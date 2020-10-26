中天换照听证会今登场 苏贞昌：不会碰中天案

成为台湾蓝绿阵营最新角力场台湾中天新闻台今天（26日）上午将举行更换牌照听证会。被指在幕后操控，不让中天顺利换照的台湾行政院长苏贞昌昨天强调，自己不会介入相关程序。

中天新闻台六年执照将在今年12月11日到期，台湾的通讯传播委员会（NCC）日前公告，鉴于中天新闻频道换照案攸关安全、产业整体发展、公共秩序、阅听众权益、新闻专业自主、节目品质、劳动权益等，依行政程序法决定召开听证会，让程序更完备。

综合联合新闻网、奇摩新闻等报道，台湾行政院长苏贞昌昨天表示，NCC是独立机关，据职权独立运作审查，只有专业审查，没有政治审查。

今天也是NCC成立14年以来，首次因为换照召开听证会。主持人也从原本两名增加到三名，由NCC委员王维菁、林丽云与萧祈宏担任。

此外，中天大股东之一、神旺投资董事长蔡衍明今天是否会如期出席也成为最新关注的焦点。

日前NCC主动邀请蔡衍明出席听证会，后来蔡衍明登报回应NCC，表达自己有意愿出席，前提是NCC可以依法提供资料、提供足够时间阐述意见。因此也让外界关注他是否现身听现场。

学者认为，中天如何改善违规处分、落实自律机制，以及经营者的适格性、能否维持新闻编辑室专业自主，将是听证会焦点。

根据NCC公告听证会流程，将邀请当事人、利害关系人、鉴定人与其他参与人陈述意见，其中，当事人中天电视，以及利害关系人神旺投资、海洋投资与兆升投资三家中天大股东，都将委由律师出席发言。

NCC表示，中天电视的新任董事长、总经理人选还在审查阶段，形式上没有代表人，但是中天电视现任董事林柏川、廖丽生等人，仍可以负责人身分代表出席。

至于鉴定人，将从传播、财经、法律三个领域专家学者寻找，不过鉴定人名单要等到当天才会知晓。

26日听证会仅就议题让各方发言，并不会做出换照与否的决议，听证会结束后，为求谨慎，也会当场请参与者确认所有发言纪录无误。后续仍要等NCC召开委员会议进一步讨论，最晚要在12月11日执照到期前做出换照决议。