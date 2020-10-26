捷克军火商密谈对台军售 被中国驻捷大使馆警告

台湾中科院据报本月初与一家捷克军火商的代理商曾举行秘密会议，对捷克最新155毫米“达纳”（DANA）八轮自行火炮军售案进行洽谈。然而会谈结束72小时后，中国驻捷克大使馆便致电这家军火商总部并发出警告，要求不得对台出售任何武器装备。

综合三立新闻、民视等台媒报道，这次秘密会谈涉及的捷克“达纳”（DANA）自行火炮射程可达40公里，威力不亚于台军方向美国求购的M109A6“帕拉丁”自行火炮。此外，这款火炮还能够准确摧毁解放军抢滩登岸的船团。

近期捷克高层官员积极与台湾互动，包括捷克参议院议长维斯特奇尔在8月率团访台，令布拉格与北京的关系急转直下。

据了解，捷克军火商EA公司的台湾代理商10月初私下率团拜访中科院，向院长和科研单位，简报介绍8轮自走炮等相关配备，参与人数在20人以内，台方参与者包括中科院院长、院内技术人员，以及岛内负责火炮及装甲车生产研发的两家工厂。参与会谈的相关人员“明明都有签下保密协定”，但消息还是走漏了。

对此，台湾中科院严正声明对事件通通都要追查。

面对来自大陆的军事压力，台湾近期也向美国采购军事装备与武器，增强防卫能力。

此前，美国务院本月22日曾宣布批准超过18亿美元对台军售案。对此，中国外交部曾发出严厉警告，表示坚决反对。中国外交部发言人赵立坚22日指美国严重违反“一个中国“原则和中美三个联合公报，特别是“817公报”规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和安全利益，向台独分裂势力发出严重错误信号，严重损害了中美关系和台海和平稳定

他并敦促美方充分认清美售台武器问题的严重危害性，恪守“一个中国”原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，撤销有关对台军售计划，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。