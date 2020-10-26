蔡衍明现身中天换照听证会

中天换照听证会今天（26日）登场，就有支持者早上8时许集结在会场前面，挥舞旗帜表达声援之意，神旺投资董事长蔡衍明约一小时后也现身，沿路支持者高喊加油，蔡衍明仅回应“谢谢”，未再多做发言。

台湾中天新闻台的六年执照将在今年12月11日到期，通讯传播委员会（NCC）日前公告，鉴于中天新闻频道换照案攸关安全、产业整体发展、公共秩序、阅听众权益、新闻专业自主、节目品质、劳动权益等，依行政程序法决定召开听证会，让程序更完备。

据奇摩新闻报道，蔡衍明今早现身听证会现场时，身边支持者情绪激动、高呼加油。现场媒体则询问蔡衍明对于今天听证会有何看法，不过他并未回应。

但在步入会场大楼之前，蔡衍明突然转身，高举双手放大声量，向支持者挥手致意、高喊“谢谢”，让支持者情绪更为激动。

NCC今天9时30分举办听证会，听证会由三位NCC委员王维菁、林丽云、萧祈宏担任主持人。当事人中天电视，以及利害关系人神旺投资、海洋投资与兆升投资三家中天大股东，都委由律师出席发言。神旺投资除了蔡衍明之外，中天董事林柏川也担任代表人之一；当事人中天电视则有主管高层梁天侠出席。世新大学副校长陈清河则以证人身份出席，他同时也是中天电视独立审查人。

听证会开始会先由NCC人员进行口头报告五分钟，随后由当事人中天电视代表陈述意见10分钟，三位利害关系人神旺投资、海洋投资、兆升投资等陈述意见总计15分钟。

接着由学者专家担任的鉴定人发表80分钟意见，再来则是其他参与者发言40分钟、案情询答40分钟，最后则是当事人与利害关系人陈述意见10分钟。