被上百艘大陆采砂船“包围” 台湾担忧马祖成解放军打击目标

有马祖民众25日在社交媒体上传影片，称有近百艘大陆采砂船越界盗采海砂，引起网民议论马祖“被包围”。马祖海巡队指出，已立即派出舰艇驱离，强调采砂船绝大多数在非管辖水域之外。

昨天也是纪念台湾于1945年结束被日本占领的纪念日，再加上此前解放军在进行演习时，曾利用商用半潜船作为武装直升机的起降平台，因此此次马祖附近海域出现大规模采砂船、运砂船等商用船只引发台湾民众对两岸局势生变的担忧，有网民直言“难道光复节，马祖被包围？”

同时，也有马祖的蓝营立委称距离最近的大陆岛屿沿线边防都换成了解放军在当地演习。而军事专家认为，按照战争逻辑来说，马祖很可能成为第一个打击目标。

台湾军事专家游升勋称：“任何的正常部队，在行径的过程中绝对不可能在身后留下伏击的可能，也因为他们(马祖)这个身分（与大陆隔海相望），他们一定会成为，第一个被歼灭打击的目标。 ”

在1958年至1979年间，在金门与马祖驻扎的台军与大陆东南沿海一带的解放军发生隔海炮战，也是国共双方陆海空军至今最后一次大型军事冲突。

据中时电子报报道，马祖海巡队表示，昨清晨以近岸雷达发现陆船越界状况，立即调派南竿及莒光驻地2艘巡防艇赶往查处，因抽运砂船船舷太高及现场海象不佳，已驱离四艘运砂船及一艘采砂船，目前大陆采砂船均在禁、限制水域外。

此外，舰队分署也紧急调派2000吨的新北舰全速赶往南竿海域，支援马祖海巡队取缔越界采砂船。

马祖海巡队指出，陆籍采砂船绝大多数位于莒光与南竿间航道，属6000公尺禁、限制水域外范围，在范围外滞留、航行、作业的船舶非属管辖水域。马祖海巡队将透过两岸共打机制，协调对岸共同打击不法。

马祖海巡队也透露，自去年至今年9月底止，已登检留守大陆采砂船、没收罚金及拍卖缴纳国库金额高达1亿4980万元（新台币，下同，约712万新元），行政罚锾已达700万元。

此前，台湾媒体报道大陆渔船、采砂船所谓“越界”捕鱼的消息时有发生。上周五（23日）就有20余艘大陆渔船出现在澎湖西吉海域避风时，被台湾海巡署派出的3000吨高雄舰以发射水炮方式驱离至澎湖限制水域外。

另据《自由时报》报道，台湾行政院长苏贞昌今日出席活动谈及大陆采砂船违法越界一事时强调，大陆采砂船过去违法越界时，台湾方面会扣船严办，采砂船将面临拍卖，涉事人将被法办，重申台湾民众可以放心。

公开数据显示，台湾海巡署2019年取缔没收七艘非法越界大陆采砂船，而自今年1月至5月13日，海巡署共驱离1231艘大陆采砂船与运砂船。因此，民进党立委赖瑞隆今年早前也曾提案修法，针对违法盗采土石者，最高可判七年以下徒刑，另提高罚锾上限至5000万，通过加大惩罚力度来阻吓盗采问题。