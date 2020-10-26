中共五中全会召开 会场附近加强保安

中共中央委员会第五次全体会议（五中全会）今早（26日）在北京召开，疑似五中全会会场附近加强保安。

据新华视点报道，中共总书记习近平代表中央政治局向全会作工作报告，并就《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议（讨论稿）》向全会作了说明。

另据香港电台报道，北京京西宾馆附近一带早上加强保安，会场门外和附近的路上停泊多辆公安和特警车辆，有公安和便衣人员在附近一带戒备，并实施交通管制，车辆不能驶近宾馆。

从1995年中共十四届五中全会开始，五年计划一直由中共历届代表大会的第五次中央全会审议。2005年，中共十六届五中全会将五年计划改称五年规划。计划与规划的一字之差，在一定程度上反映了中国从计划经济思维向市场经济思维的转变。

对于中共选择在本届全会专门讨论并就2035年远景目标提出建议，原中央党校副校长李君如在中新社专访中认为，远景目标同五年经济社会发展规划进行统一考虑，其实是非常重大的历史事件，是极其有意义的。

李君如也认为，要通过两个15年来实现现代化，就需要在制定五年规划的时候，也制定2035年远景目标，把5年经济社会发展规划放到15年中通盘考虑，15年规划又以五年规划为基础来提出远景目标。