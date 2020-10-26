折返事件后 台军包机顺利今顺利飞抵东沙

台湾立荣航空赴东沙飞机在本月中因故折返后，今天（26日）顺利抵达目的地。

海洋委员会海巡署东南沙分署秘书室主任赖育杰上午告诉台湾中央社，这架军包机早上8时35分从高雄起飞，并在9时44分抵达东沙。

赖育杰说，飞机将在东沙运补，并载返岛上休假官兵后再启程，预计早上11时35分抵达高雄小港机场。

立荣航空军用包机本月15日飞往东沙岛时，因香港航空交通管制中心通知所经过空域有危险活动，而被迫折返。

综合《联合报》、中央社和路透社报道，台湾民航局呼吁香港方面解释详情，台湾国防部长严德发也提醒中国大陆，不要破坏国际飞航秩序。

台湾民航局也公布通话记录并回应说，香港飞航情报区事先并未发布飞航公告，临时才通知高度2万6000尺以下有危险活动不得进入。立荣航机最高飞行高度为2万5000尺，港方在台湾方面反复确认后还表示无法接受该飞机，因此在飞安考量下被迫返航。

香港方面则指是台湾航管发出取消航班要求，并强调香港“一直按既定机制和程序行事”。

另据香港《南华早报》报道，有军事人士披露，台湾立荣航空军用包机被迫折返，是因为解放军当天早上在南中国海进行空对空导弹演习。

消息人士解释说，大多客机会在超过2万6000英尺高空飞行，但有关军用包机是只能在最高2万5000英尺高空飞行的ATR 72型螺旋桨飞机，因高度限制无法通航。

在这之后，飞机因受到天候影响，而延后至今天上午补飞。

有媒体询问，东沙包机15日是否因高度限制返航，今天是否有先跟香港方联络解决问题，赖育杰说，这个部分需询问民航局。至于机上去程、返程载运人数，赖育杰只说，满机可搭载70名乘客。