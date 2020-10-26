台湾2024总统选举民调 侯友宜领跑

台湾最新民调显示，2024年台湾总统选举中，现任新北市长侯友宜以71.9%的民众信任度领跑其他蓝绿政客。

据中时电子报报道，随着总统蔡英文进入第二任期，台湾2024年的总统选举已“提前开打”，蓝绿阵营都在纷纷布局卡位，谁会是可能人选，也备受瞩目。

美丽岛电子报民调显示，2024总统大选可能人选10月的民众信任指数中，蓝营的侯友宜以71.9%排第一，随后第二三名分别是绿营的副总统赖清德（58.7%）与桃园市长郑文灿（58.0%）。国民党前主席朱立伦以53.5％排第四，而现任台北市长、台湾民众党主席柯文哲以45.9％排第五。

台湾资深媒体人韦安因此认为，目前看来朱立伦在争取代表国民党在2024年参选总统的竞争上已出局，而侯友宜没有意外的话，铁定出线。这是因为侯友宜民调超过朱立伦20%，朱还双输绿营赖、郑两人，因此朱立伦不被看好。

另一方面，绿营2024的总统人选，则非常悬。赖清德自去年党内初选后，几乎成了半个隐性人，而郑文灿拥有六都市长的舞台，声量相当高。然而，赖的信任指数（支持度参考）竟然在郑之上，反映出两人之间的差距非常小，不相伯仲。如果赖清德阵营未来两年，有更多为2024而备的造势操作，可能还会有上升空间，拉大与郑文灿的差距。

韦安直言，外界虽然普遍看好郑文灿代表绿营出战2024，但最后赖、郑谁与侯友宜对决，变得非常悬和不确定。