印度向缅甸提供潜艇 或为反制中国影响力

印度移交给缅甸一艘潜艇，作为对其东部邻国进行军事开展行动的一部分。战略分析家认为，印度的这个举措是为了反制中国在东南亚日益增长的影响力。

据美国之音26日报道，印度外交部发言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）在本月宣布印度将向邻国缅甸移交该国的第一艘潜艇时说：“海事合作是我们与缅甸进行多样化和加强接触的一环。”。该艘潜艇是一艘排水量3000吨、柴油电力、原本为俄制基洛级并经过改装的潜水艇。

这艘以缅甸历史英雄重新命名的攻击潜艇“敏耶登卡杜”号（UMS Minye Theinkhathu)，在10月中旬缅甸海军的海军演习中亮相，它最深能在海下300米进行作业。

这艘潜艇是印度向他国提供的第一个军事资源，也是新德里加强与缅甸进行国防合作的一部分，与此同时，印度试图遏阻中国在缅甸越来越增长的势力。缅甸是通往孟加拉湾的门户，而孟加拉湾更是通往印度洋东北部的战略航道。

印度和缅甸在孟加拉湾的海上接壤边界共长725公里。

在印度决定向缅甸移交潜艇的四年前，与印度和缅甸接壤的孟加拉国向中国购买了两艘潜艇。中国还帮助孟加拉国建立了一个潜艇基地，为吉大港港口的发展提供资金，更在孟加拉湾的缅甸皎漂县建立了深海港口。

分析人士指出，对新德里而言，中国这些项目都显示了中国正在持续擴大其在環印国家中的海上势力，也迫使新德里必须强化自身与该区域中这些国家间的伙伴关系。

印度金达尔全球大学（O.P. Jindal Global University）国防与安全研究教授贾哈（Prakash Jha）说：“缅甸希望在军事和经济方面减少对中国的依赖，但为了达到此目的，他们认为必须要有选项。”

他分析说：“印度早先也曾向他们提供过国防设备，包括海军侦查机和通信器材等非杀伤性质的装备。然而近期他们一直在寻求更先进的设备。因此，提供潜艇是印度决定更深化与缅甸合作接触的做法之一。”

缅甸取得潜水艇之际，近年来包括孟加拉国和越南等亚洲小国持续取得水下作战能力，以寻求其海军现代化。外界认为，这是这些出口依赖国为确保海路开放畅通所作的努力之一。

贾哈说：“近年来，海上边界的紧张关系日益加剧。”他说：“这些小国现在认为，持有潜水艇代表了该国海军的科技升级与进步，并且让他们有出击的能力。”

缅甸国防军总司令敏昂莱大将的网站介绍，该艘潜舰将增强该国的防御能力。该网站写道：“为打造一个更现代化的海军，我们必须配备有潜艇。”

印度外交部发言人斯里瓦斯塔瓦表示，印度的举动与“让我们的邻国建构能力，以及达到自主防卫”的印度愿景相符合。印度陆军司令纳拉瓦尼将军(Manoj Mukund Naravane)及印度外交部次长席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）本月曾造访缅甸。

国防分析师贝迪（Rahul Bedi）说：“全球贸易有70%到80%会通过印度洋，而中国已经投资了缅甸，巴基斯坦，马尔代夫和斯里兰卡等国家，这些国家都是通往印度洋的门户。”他说：“印度向缅甸提供潜艇一举，是印度在此关键海域取得主导地位这个巨大轮子中的一个小齿轮。”