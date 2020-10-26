中国解放军报：要全面提高新时代备战打仗能力

中国官媒《解放军报》今天（26日）发表评论员文章，强调全军部队要铭记抗美援朝战争的艰辛历程和伟大胜利，全面提高新时代备战打仗能力，坚决维护国家主权、安全、发展利益，维护社会大局稳定。

文章提到，中共中央军委主席习主席在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的讲话具有重大指导意义，全军部队要更加紧密地团结在以习近平为核心的党中央周围，并贯彻军委主席负责制。

文章强调，部队要自觉服从服务于党和国家工作大局，积极支援地方经济社会发展，并努力为建设持久和平、普遍安全的美好世界作贡献。

习近平上周五（23日）在会上强调，中国决不坐视国家主权、安全、发展利益受损，决不允许任何人任何势力侵犯和分裂中国领土，对这种严重情况必将迎头痛击。

受访学者认为，这是对美国近期频打“台湾牌”及加大对台军售发出强烈警告，中美在台湾海峡擦枪走火的风险正在升高。

习近平会上说，中国人民不惹事也不怕事，吓不倒、压不垮，面对风险挑战及阻力压力，总能“杀出一条血路”。学者分析，美国对华发动系统性打压之际，习近平这番话是对内传递政治信号，旨在凝聚民心、鼓舞士气，让国内民众为外部长期动荡形势“备战”，并做好思想和斗争准备。

特朗普政府对中国采取极限施压之际，习近平在讲话中不点名警告美国，强调任何讹诈、封锁、极限施压的方式根本行不通，“任何我行我素、唯我独尊的行径，任何搞霸权、霸道、霸凌的行径，都是根本行不通的！不仅根本行不通，最终必然是死路一条！”

面对美国近期不断抨击中国共产党，习近平说，必须坚持中共领导，毫不动摇坚持中共对解放军的绝对领导，并强调必须加快推进国防和军队现代化。