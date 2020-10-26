洛杉矶华人响应全球行动 集会声援12名被拘港人

美国上百华人24日参加了“洛杉矶香港论坛”组织的集会，在洛杉矶响应全球二十多个城市连续两个周末声援12名被拘港人的行动。

据美国之音报道，名为“全球集结声援”的行动本周末和下周末，分别在美国、加拿大、印度、英国、苏格兰、荷兰、澳大利亚、韩国、台湾和新西兰等地的20多个城市举行。

在洛杉矶的巴恩斯公园，来自中港台的华人聚集在挂满抗议中共标牌的铁丝围栏旁，声援被中国政府逮捕的12名被拘港人。

他们就着临时架起的工作台，给12人的家人书写和签署明信片，表达安慰和“海外港人的支持”；折叠彩色纸船送给加州的联邦众议员，表达社区“对12人和他们家人的关注”；他们也促请美国参众两院的议员，尽快通过《香港人民自由和选择法》。

12名香港人大约两个月前被中国方面逮捕，他们一度被关押在深圳盐田看守所，罪名包括“涉嫌组织他人偷渡”和“涉嫌偷越边境”。

中国7月1日在香港实施国安法后，反修例的抗争者便开始获得协助逃往台湾，并且据称已经有过两批曾经参与示威的青年经海路成功逃离香港。

中国政府方面也加强了通往台湾水域的控制，围堵可能触犯国安法的人士离开香港。第三批逃亡的12人因此被捕。

目前，美国国会众议员马林诺斯基（Tom Malinowski）9月29日提出的《香港人民自由和选择法》，10月初已经获得众议院外交委员会通过。该法案将为香港居民提供临时保护身份。它要成为法律，还须经过众议院全院以及参议院全院通过，并交由美国总统特朗普签署生效。