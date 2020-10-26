中美争端加快供应链转移 知情人士：富士康设立讯专案小组

随着中美两国之间争端加快供应链转移的速度，知情人士透露，苹果手机主要的组装公司富士康成立了专案小组，以应对中国电子产品制造商立讯精密不断扩大的影响力。

据路透社今天（26日）报道，不愿具名的知情人士披露，富士康认为，立讯精密对富士康的主导地位构成严重威胁。

其中一位消息人士称，上述计划由富士康创办人郭台铭发起，目标对准总部设在东莞的立讯精密。这家公司在国际层面鲜为人知，但有望成为首家进军台湾制造商主导的苹果手机组装市场的中国大陆企业。

消息人士说，在去年成立的专案小组在调查立讯精密的技术、扩充计划、招聘策略以及公司是否得到任何中国政府实体的支持。在富士康现有的收入中，有5％来自立讯精密。

路透社指出，中美贸易战和冠病危机让全球供应链面对更大的压力，两大经济巨头之间涉及科技方面的争端日益激烈，促使北京加大力度，建立来自中国的世界领先技术公司，而立讯精密的增长方向符合这一条件，而立讯精密的增长方向符合这一条件。

一位消息人士说：“ 立讯精密将会崛起……现只是它能发展得多快的问题。”

“对于中国而言，建立自己的供应链合情合理，而立讯精密与国家政策方向是一致的。”

分析人士认为，随着中国“红色供应链”崛起，明显获得政府支持的中国公司为苹果和其他国际公司接下越来越多的产品制造工作，上述国家政策也越来越受到外界的注意。

由台湾政府支持的智囊资策会产业情报研究所在9月报告中写道：“随着红色供应链的崛起，台湾制造商被取代的威胁不断增加。”

一名消息人士认为，立讯精密是“强大的对手”，而富士康一直就这家公司进行广泛研究，旨在“彻底击败”立讯精密。

路透社从公司财务报告进行计算后发现，从2016年到今年上半年，立讯精密获得超过10亿元人民币（2亿新元）的政府补贴，而其中大约一半是在2019年获得的。

富士康则指，关于专案小组的信息“并非基于事实”，并称没有就此“开过会或进行任何接触”。

公司在声明中说，管理层也没有采取其他特殊行动，但未对此详细说明。

