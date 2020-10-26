新疆喀什逾百冠病感染者为何均无症状？

中国新疆喀什出现冠病疫情回弹的迹象，在过去的周末通报138名无症状感染者。对于这批感染者为何没有出现任何症状，有专家认为，他们可能在较早阶段被发现，但未来可能出现症状。

据中国《环球时报》今天（26日）报道，北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发解释，冠病感染者一般在出现症状前的两天即可查出阳性，所以出现这种情况，一方面可能因为这些病人大多数处于疾病早期，二是由于当地反应比较迅速，可能在病人出现症状前已经追踪到。

王广发指出，真正的无症状感染者是指自感染病毒后从始至终没有症状，根据以往经验，这类病人比例比较少，绝大多数还是有较明显的发烧、呼吸感染等症状。他预计，此次喀什的138例无症状感染者中，可能有很多人会在隔离期间出现症状。

耶鲁大学公共卫生学院副教授陈希则说，冠病有数天的潜伏期，如果喀什地区的感染者发现较早，可能会表现为无症状，但不代表这些感染者将来不会出现症状转为确诊病例。

陈希也提到，考虑到传染发生在工厂，工人以年轻人为主，无症状的概率就会更高，这一情况在全球很多地方的临床中都有出现。

对于外界猜测无症状感染者比例的增加，是否与病毒变异有关，陈希认为，亚洲地区发现的一些新冠病毒已经与北美、南美发现的毒株存在差异。

陈希提到，从病毒学角度看，病毒总是越来越适应人体，它为了大量传播依附于人体，毒性会逐渐下降，也会越来越难被发现，所以无症状的比例也会增高，这种可能性是存在的。

不过，王广发认为，由病毒突然变异引发大量无症状感染者的可能性比较低。

新疆喀什地区疏附县前天对“应检尽检”人员进行定期检测中，发现一例无症状感染者，为一名17岁女子。新疆维吾尔自治区卫健委昨天通报，通过对该无症状感染者密切接触者、密切接触者的密切接触者核酸检测，137人呈阳性，均与第一例病例父母所在的一家工厂相关联。