江启臣吁NCC别变“脏兮兮” 中天牌照听证会今登场

亲蓝的台湾中天电视台换牌照听证会今早登场，包括“公民监督平台”等多个团体也前往国家通讯传播委员会（NCC）外声援。国民党主席江启臣呼吁，NCC不要让政治力介入变成“脏兮兮”，强调民主最重要的就是新闻与言论自由，如果关闭监督政府的媒体，台湾民主是否还有未来。

由于中天最大股东神旺投资董事长蔡衍明与中国大陆关系良好，该台被绿营指控为替中共代言的红媒，去年大选期间更力挺国民党总统候选人韩国瑜，台湾总统府5月外泄的密件曾提及NCC里“两人偏绿，可以配合处理中天”，如今中天新闻台执照将于年底到期，NCC今早针对电视台换照举行听证会，被外界视为关闭中天前的过场戏。

综合中时电子网、中央社等台媒报道，公民监督平台、333政党团结联盟等多个团体今早在NCC外，举办“挺中天、反关台”集会活动，国民党副秘书长李彥秀、国民党立委林为洲、许淑华等人，以及中华统一促进党总裁“白狼”张安乐也到场参与。

李彥秀指出，今天的听证会只是民进党的“遮羞布”，呼吁大家要站出来，不能再当沉默的一群。据称，今天到场声援中天的民众有高达上千人，而且人数截至中午还不断增加。为此，警方也派出300名警力应对并维持秩序。

除了NCC大门外，国民党主席江启臣今早也率领一众党内高层在台北车站前召开“苏贞昌別当关新闻台的民主罪人”记者会。

江启臣受访时表示，呼吁NCC不要让政治力介入，“变成脏兮兮”。他解释，由于过去包括行政院长苏贞昌在内，都有太多针对NCC“指指点点”的例子，甚至NCC前主委都因为这些指点而主动请辞下台，因此希望NCC保持独立、公正，以破除民众的怀疑与不信任。

国民党台北市议员罗智强早前爆料，称有“深喉咙”（内部消息人士）向其透露“中天关定了”，并直言中天的命运掌握在苏贞昌手中，形容他是NCC的“太上皇”。

江启臣也说，苏贞昌不要当台湾民主的刽子手，今天可以关A新闻台，明天是不是可以关B新闻台？他认为，民主最重要的就是言论自由、新闻自由，但民进党政府大量买网军、买广告洗脑民众，现在还要关闭监督政府的媒体，“台湾的民主还有未来吗？”

面对介入NCC的指控，苏贞昌已多次反驳，强调行政院不会介入的立场。他今早受访时也重申，NCC依法行使职权，外界不该干涉批评。

苏贞昌表示，对中天的审查不是关不关台的问题，而是执照到期要不要换照，对于这个电视台视频有没有违法、有没有做到设台的本意跟条件。

他也说，NCC委员都是学有专精、经过立法院同意就任，会依法行使职权；同时，对于中天牌照是否继续延期等课题，都会进行最公正的审理，政府不会干预。

