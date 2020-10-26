巴基斯坦首条地铁开通 由中国建造运营

巴基斯坦拉合尔市轨道交通橙线（下称“拉合尔橙线”）首发列车于10月25日下午4时鸣笛，标志着这条由广州地铁联合体运营维护的巴基斯坦第一条地铁线正式开通运营。

据观察者网报道，拉合尔橙线是“一带一路”倡议框架下中巴经济走廊首个轨道交通项目，全线采用中国标准、中国技术、中国装备，并由北方国际合作股份有限公司、广州地铁集团有限公司和巴基斯坦DW公司组成的联合体具体实施运营和维护。

这条地铁的开通，迎来了巴基斯坦各方赞誉。拉合尔市所在的旁遮普省首席部长萨达尔·乌斯曼·布兹达尔（Sardar Usman Buzdar）在首发仪式上感谢中国政府的同时，也认为中巴经济走廊将进一步加强两国之间的关系。

广州地铁介绍，拉合尔橙线线路全长25.58公里，以高架为主，设26个车站（高架24座，地下两座），列车为五辆编组B1型车，每天运营时间12小时，早晚高峰最小行车间隔五分钟。这一条由“中国方案”打造的线路开通后，开启了巴基斯坦的地铁时代，将使巴基斯坦拥有南亚最先进的城市轨道交通运营体系。

作为中巴经济走廊首个大型轨道交通项目，拉合尔橙线的成功实施与顺利运营对中巴两国意义重大。2015年10月，旁遮普省启动橙线项目。2019年12月，公共交通项目橙色线地铁的首列列车投入试运行。

今年2月25日，由北方国际合作股份有限公司、广州地铁集团有限公司和巴基斯坦DW公司组成的联合体签订为期八年的拉合尔橙线运营及维护合同，这是广州地铁首次走出国门获得境外地铁运营项目。

不过，这条地铁的运营筹备过程并非一帆风顺。但在广州地铁集团的努力下，最终还是顺利开通运营了拉合尔橙线。

据中新社报道，因冠病疫情，2020年3月至6月拉合尔封城，线路运营筹备工作一度被迫“停工”。为确保线路顺利开通，广州地铁集团先后派遣六批共104名高技能人才赴拉合尔，完成近3000个专业名词的统一，建立120余份规章制度，编制英语培训教材，摸查当地教育体系，组织招聘约1000名巴基斯坦当地员工，并完成全部员工的培训工作，巴方管理人员日常测试通过率高达98%。

广州地铁集团董事长丁建隆表示，将毫无保留地将广州地铁运营的成功经验应用到拉合尔橙线，确保线路高水平运营。

根据“今日巴基斯坦”（Pakistan Today）的介绍，拉合尔橙线的单程票票价为40卢比（约新币0.33元），预计每天能运送25万名乘客。

据巴基斯坦《论坛快报》（The Express Tribune）报道，旁遮普省首席部长布兹达尔25日前往现场，亲自为拉合尔橙线揭幕。他表示，地铁项目是中巴经济走廊的一部分，中巴经济走廊是这两个邻国几十年来友谊的成果。

他还感谢中国政府，为拉合尔民众支持提供世界一流交通设施提供。“这是中巴经济走廊下的第一个交通项目，也是给拉合尔人民的礼物。”

拉合尔当地的世界新闻电视台（Dunya News）也在报道中表示，民众对拉合尔橙线的完成“感到高兴”，并表示他们将在地铁上享受一趟“舒适的旅程”。

中巴经济走廊是于2013年5月提出。初衷是加强中巴之间交通、能源、海洋等领域的交流与合作，加强两国互联互通，促进两国共同发展。项目于2015年4月20日启动。拉合尔位于巴基斯坦的东北部，靠近中国，在中巴经济走廊的东线上。

拉合尔轨道交通橙线运营项目是广州市轨道交通产业“走出去”战略落地的标志性项目。2019年4月出台的《广州市推动轨道交通产业发展三年行动计划（2019-2021年）》，作出了广州轨道交通产业“走出去”工作部署。

目前，广州地铁积极主动牵头产业链上下游企业协同外拓，已成功中标巴基斯坦拉合尔橙线、长沙地铁6号线、南昌地铁3号线、重庆地铁4号线二期、三亚有轨电车示范线、丽江城市综合轨道交通1号线、广州黄埔有轨电车1号线和2号线等多个项目，并带动广日电梯、汉维科技、广州有轨电车公司、广州城轨培训学院、广州轨道交通建设监理公司、广州中咨城轨工程咨询公司、广州中车轨道交通装备公司等联盟企业携手“走出去”。

广州地铁目前运营本地线网总里程515公里，运营里程居世界前五，预计2023年运营里程将达到800公里。根据国际地铁协会（CoMET）数据，在全球38家大型地铁中，广州地铁多项主要运营指标位居行业领先，其中运营安全表现、正点率排名连续多年第一。