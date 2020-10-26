美国政府：中国已兑现贸易协议农产品采购目标的71%

美国贸易代表办公室(USTR)与农业部(USDA)周五联合声明，迄今中方已采购超过230亿美元（312.64亿新元）美国农产品，相当于第一阶段贸易协议目标的71%左右，另外，美中第一阶段贸易协议中的57项技术性承诺已经落实了50项。

据路透社报道，美国贸易代表莱特希泽在声明中说：“该协议生效八个月以来，我们见到与中国的农产品贸易关系显著改善，将使我们的农户及养殖户在未来的几年中受益。”

报告显示，美国对中国出口玉米的未完成销售量处于纪录高位870万吨，而2021销售年度，美国对中国的大豆销售量是2017年的两倍。2020年1月至8月，美国对中国的高粱出口总计6.17亿吨，高于2017年同期的5.61亿吨。

2020年前五个月，美国对中国的猪肉出口触及纪录高点，2020年前八个月美国对中国出口的牛肉和牛肉制品已经超过2017年总量的三倍。

除这些产品之外，对于宠物食品、苜蓿干草、山核桃、花生和预制食品等其他美国农产品，美国农业部预计2020年对中国出口将达到或接近纪录高位。

美中第一阶段贸易协议缓和了两国之间的贸易战，但是在人权、冠病危机和科技方面的争端，引发外界忧心双方能否进一步达成第二阶段协议。另外，考虑到今年早些时候为控制疫情而采取的封锁措施，很多专家质疑，中国今年是否能够达到整体目标。