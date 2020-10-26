进出喀什航班取消七成 中国多地建议减少喀什方向出行

中国新疆喀什在过去的周末通报百多名无症状冠病感染者后，当地机场出现进出航班大面积取消的消息，今天（26日）截至目前已有超过七成的航班被迫取消，多地疾控部门也建议民众减少喀什方向出行。

综合中国澎湃新闻和《环球时报》报道，应用程序“飞常准”APP数据显示，在计划今天进港航班的50架中，已经取消37架占了74%。

此外，北京、吉林、四川、湖南等多地疾控部门已相继发布公告，建议市民如无必须近期最好不要前往新疆喀什地区，同时提醒市民如近期有喀什地区旅居史要主动告知社区，并按相关要求做好健康管理或核酸检测。

喀什地区疏附县前天对“应检尽检”人员进行定期检测中，发现一例无症状感染者，为一名17岁女子。新疆维吾尔自治区卫健委昨天通报，通过对该无症状感染者密切接触者、密切接触者的密切接触者核酸检测，137人呈阳性，均与第一例病例父母所在的一家工厂相关联。

对于这批感染者为何没有出现任何症状，有专家认为，他们可能在较早阶段被发现，但未来可能出现症状。

喀什地区疫情防控工作指挥部已启动一级响应，自治区、地区联合专家组迅速赶赴疏附县开展工作，相关部门全面开展疫情研判、流调、重点人群排查、核酸检测等工作。

此外，自10月25日24时起，喀什地区疏附县站敏乡、托克扎克镇、吾库萨克镇、萨依巴格乡疫情风险等级定为高风险，疏附县其他乡镇疫情风险等级定为中风险，其他县市疫情风险等级定为低风险。

另据天山网报道，新疆维吾尔族自治区党委书记陈全国昨天下午也在到喀什地区疏附县、喀什市，调研疫情防控工作。

陈全国强调，要切断传播渠道，争分夺秒开展流行病学调查，加强对密切接触者、次密切接触者进行全面精准追踪排查，确保全覆盖、无遗漏。