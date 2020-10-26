受社会动荡与疫情影响 港民调称逾45%港人出现抑郁情绪

香港一项最新公布的调查显示，超过45%的港人出现抑郁情绪，与疫情及去年的反修例冲突有关。

香港社会企业“香港开心D（香港开心点）”日前委托香港理工大学护理学院于9月期间进行问卷调查，研究香港人的快乐状况，内在心理因素、外在环境因素和抑郁情绪。

据《星岛日报》报道，调查结果显示，“港人整体开心指数”只有6.16分，与去年创下了十年最低纪录的6.15分相若，当中学童群组的开心指数显著下跌。

另外，港人对多项生活质素的满意度持续偏低，政府施政、信任政府处事的程度、政治及社会分别只有约三分。团体建议，疫情下港人更应检视自身内在心理状况，建立正向价值观，多与友人倾诉分享；政府也应关注大众疫情下的心理状况，多拨资源处理大众市民面对抑郁情绪的问题。

与过去几年不同，今年的调查发现学童群组，即12至18岁的开心指数最低，只有5.87分，比去年这群组的分数6.2分明显下跌。另外女性受访者比男性受访者不开心，一反过去多年的常态。

另外，此次调查还向受访者了解对十项生活质素，包括政治、经济、环境等的满意度，当中得分最低的分别是“政府的施政”（3.03分）、“信任政府处事的程度”（3.04分）及“政治及社会”（3.31分），当中35岁或以下的年轻群组相比其他年龄群组，对这三个项目明显较不满。

调查也显示，逾45%受访者呈轻度至严重抑郁情绪，当中逾四成半受访者呈轻度至严重抑郁情绪，比去年的稍增了五个百分点，与受冠病全球大流行影响的全球各国比率相若，情况令人关注。

负责调查的理大护理学院助理教授林清表示，开心与否最取决于内在心理因素，其次为外在环境因素，而提升开心指数最简单的方法就是从建立心理资本入手，提升个人抗逆力，应对外在环境的挑战及困难。他认为建立正向的价值观，对提升开心指数亦有一定帮助。

香港开心D联席主席陈美娟校长建议，每人只要能将心比己，关心别人的处境多点、对社会及自己负上责任、重视个人诚信等，同样有助构建一个更和谐、更开心的社会，有助提升港人整体开心指数。