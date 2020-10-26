宝马中国合资伙伴华晨集团首爆债券违约 盼地方政府出手但难度仍大

德国豪华汽车制造商宝马集团的中国合资伙伴华晨汽车集团控股有限公司首爆债券违约。

路透社引述两位消息人士，指华晨集团未能如期兑付上周五到期的10亿元人民币（约2亿新元）私募公司债17华汽05，而其在交易所发行的存续公司债均已于周五起停牌。

市场人士表示，由于华晨集团是辽宁省重要国企，市场仍期盼地方政府能出手救助，但此前公司已有非标融资出现逾期，整体债务压力已压顶，后续偿债难度仍大。

一位市场人士直言：“大家还是希望（辽宁）省里管吧，但省里的资源和意愿都未见得支持，窟窿也多，财政没钱。”

对此消息，澎湃新闻指华晨集团承认当前资金确实“出现暂时困难，所以未能按期兑付到期债券，集团正在积极努力研究解决办法，相信华晨一定会积极妥善解决债券问题。”

华晨集团2017年非公开发行公司债券（第二期）——17华汽05期限为三年，票面利率5.3%。

华晨集团9月先后完成了2018年第一期公司债券18华汽01和18华汽02以及2019年第一期公司债券19华集01的付息。而此前有媒体报道称，江苏信托向华晨集团发出提前还款的通知书，后者应于10月12日兑付约10亿元的贷款本息，但华晨集团并未按约定兑付贷款本息。

评级机构此前相继下调了华晨集团的信用评级，其中大公国际上周将其主体信用等级从AA调整为A+，评级展望维持负面；东方金诚随后将华晨集团主体评级自AA-大幅下调至BBB。

华晨集团公布的半年报显示，2020年6月末公司的货币资金还有513.76亿元，负债总额1,328.44亿元，资产负债率为68.72%，还较上年末的74.11%有所下降。

华晨集团上周六（24日）公告称，根据受托管理协议等要求，公司应于10月21日16:00前将17华汽05兑付本息转至中证登账户，但截至10月22日17:00，公司尚未向中证登上海分公司转款。公司仍然在努力筹集资金，但是目前流动性紧张，资金面临较大困难，能否及时筹集到足额资金存在重大不确定性。

公告并指出，目前所有存续的公司债券将自10月23日开市停牌，如果公司在10月23日全额支付17华汽05的债券本金及利息，公司债券将在10月26日开市起复牌，如果公司不能全额支付17华汽05的债券本金及利息，公司债券将继续停牌，待相关情形消除后复牌。

华晨集团是辽宁省国资委下属重点国企，辽宁省国资委和辽宁省社保基金理事会分别持股80%和20%，华晨集团旗下有多家上市公司，包括华晨中国汽车控股有限公司、申华控股、金杯汽车、新晨中国动力控股有限公司。

五位知情消息人士9月曾透露，有政府背景的投资者正在考虑将宝马的中国合资伙伴华晨中国汽车控股有限公司私有化。华晨中国私有化将由国企辽宁省交通建设投资集团牵头，辽宁省交投集团已持有华晨汽车12%的股权。

2018年10月，宝马和华晨签署协议，宝马将支付36亿欧元，将其对华晨宝马汽车的持股比例由50%增加至75%。这项交易将于2022年完成，届时中国将解除外企的所有权上限规定。这将是首家突破合资汽车公司外资股比上限的海外车企。