支持港警维护社会安定 陈百祥：我的人生黑白分明

香港知名艺人陈百祥（阿叻）在叙述去年爆发的反修例抗争事件时说，警察遭受“不公正对待”仍坚守职责，让他心疼之余也心生敬意，他也公开支持警员维护社会安定，并称自己的人生黑白分明，没有灰色地带。

新华社昨天（25日）刊登了陈百祥的专访。报道称，陈百祥之前经常与警察球队一起踢球，结识了不少警察朋友。有警察朋友在抗争期间打电话给陈百祥，问可不可以过来给大家打打气，陈百祥则一口答应，“我明天就来！”

陈百祥积极出席“撑警”活动，公开发声反暴力，并多次到警署上门慰问。

报道也提及陈百祥去年11月与支持反修例的另一名香港艺人杜汶泽之间的辩论。陈百祥要求直播这场辩论，因为他怕被人断章取义，并说每个人想法不同很正常，“但暴力一定是错的”，也希望凭借自己的影响力，对误入歧途的年轻人“救一个是一个”。

因为高调“撑警”，报道提到，陈百祥在网上被多次“起底”和攻击，抗争者甚至扬言要烧他家的房子，但陈百祥从来没有畏惧过，并说：“不站出来说句公道话，我对不起自己。”

陈百祥也因“促进社会和谐与沟通的良好榜样”，成为今年唯一获得铜紫荆星章的香港演艺界人士，颁奖词赞扬他是“新一代演艺人的模范”。

陈百祥说：“我不是模范，只是做了一点分内之事。”