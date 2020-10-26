两清华学者获推为港大副校长 学生会：遴选委员有数名校长亲信

针对两名清华大学学者获推荐出任香港大学副校长，香港公民社会发展资源中心联同部分区议员今天（26日）召开记者会，呼吁港大校委会成员能基于校内外的质疑，否决这两名学者的副校长任命，并称遴选委员会里有校长张翔的亲信。

网媒“香港01”上周披露，由港大校长张翔领导的遴选委员会推荐了两名清华大学学者担任副校长，其中，现任清华工业工程系系主任的申作军，同时身兼该学系系党委的党委委员，意味着他具有中共党员身份，如果顺利出任港大副校长，料将是首次有中共党员进入港大管理层。

据《明报》报道，出席记者会的港大学生会长叶芷琳说，据其了解，此次港大副校长的遴选委员当中的成员，有超过一半是中国大陆人，其中更有数人是张翔的亲信。对此，她促请港大应就副校长遴选委员会作调查，审视过程中是否有利益冲突或黑箱作业。

叶芷琳认为，如果申作军和和另一名清华学者宫鹏的任命通过，将扩大张翔的班底。同时她也说，由于申作军主要负责研究职务，张翔也侧重发展研究，加上港大研究生目前以大陆学生为主，担心日后或会造成资源分配不公，过分倾斜研究生。

报道称，港大校委会将在明天（27日）讨论并表决该任命，如获通过，申作军和宫鹏最快明年1月上任，任期五年，分别主管研究及学术发展。

资料显示，申作军和宫鹏的背景与港大校长张翔相似。宫鹏与张曾同期于南京大学修读本科，宫早一年毕业，1994年到加州大学柏克莱分校任教；张则于2004年后到柏克莱加大任教。申作军也于2004年离开佛罗里达大学转到加州大学柏克莱分校，曾与张同在柏克莱工作。

另一方面，港大学生会昨天据报已发起联署，并称至今已收到约1000人参与。该联署提出三大诉求，包括延后副校长委任直至校委会完成调查，了解此次遴选委员会之利益冲突及候选人的背景资料，并公开调查报告。



