中国宣布制裁洛马等美企 反击美国售台武器

中国大陆今天（26日）就美国国务院较早前批准向台湾出售武器装备事宜，宣布制裁参与上述军售的洛克希德·马丁、波音防务、雷神等美国企业。

据中国澎湃新闻报道，中国大陆外交部发言人赵立坚在例行记者会上强调，为了维护国家利益，大陆决定采取必要措施。

赵立坚也宣布，北京对“在售台武器过程中发挥恶劣作用”的美国有关个人和实体实施制裁。

赵立坚说，中国大陆呼吁美国恪守“一个中国”原则的承诺和中美三个联合公报的规定，停止售台武器和美台任何军事联系，并强调他们将继续采取必要措施，捍卫国家主权和安全利益。

综合法新社、路透社、彭博社等报道，美国国务院上周三（21日）一次过批准三项对台湾的军售案，总值约18亿美元（约24亿新元），包括135枚可从空中发射的空对地导弹。这也是美国总统特朗普2016年上任后第八次对台军售。

有关军售案将通过美国国防安全合作局，通知美国国会进行最终审查，有望在一个月后正式生效。

军售案包含11个由洛克希德马丁生产的海马斯多管火箭系统（HIMARS）发射器，估计价值为4亿3610万美元，以及总值3亿6700万美元的雷神监视和侦察传感设备。

在上周三的通知之后，后续的国会通知项目可能还包括通用原子公司（General Atomics）制造的无人机，以及波音制造的陆基鱼叉反舰导弹。

中国外交部早前已经警告，中国将根据形势发展，作出正当必要反应。