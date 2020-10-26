港民主派多名议会参选人被指开支申报有疑点

香港建制派政党民建联成立的组织“议会监察”26日发表报告指，香港立法会选举中的参选人王百羽、张可森等多名民主派的选举开支申报有疑点，议会监察将向廉政公署举报有关问题。

据《明报》报道，议会监察召集人黄伟杰表指，王百羽申报489万元（港元，下同，85.80万新元）选举开支，当中单一公司“U Made This?”以服务价值的捐款金额高达450万元。黄伟杰质疑说，该批服务价值的捐赠是否被合理估计，以及金额是否贴合市价有待考证。

议会监察另一召集人叶文斌指出，部分参选人的选举开支申报中，包括没有实际定价的服务，例如顾问费等，这类开支占王百羽、新界西参选人巫堃泰的全部选举开支超过九成，有关定价是否属于合理的市场价值得怀疑。

叶文斌又指出，张可森申领自5月起缴交于“屯门社区网路”的存仓服务费，但张可森于6月20日才于社交网站宣布参选，叶文斌质疑张可森可能漏报5月1日至6月20日前的开支，又或者是滥报5月份的相关开支。

另外就民主派初选的费用，议会监察另一召集人莫嘉杰称，港府及两办均曾发声明，称初选是非法操纵选举，亦无法律效力，不建议政府发还初选开支，称变相是用公帑资助不合法行为。

香港立法会选举延后一年，政府早前宣布已报名的参选人（不包括被取消资格者）可获发还全额选举开支。