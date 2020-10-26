中国9月对美国原油进口创纪录 巴西跃升为中国第三大供应国

中国海关总署的最新数据显示，9月中国自美国原油进口增至纪录高位，同时巴西一跃成为中国的第三大原油供应国。

据路透社报道，受低油价以及中美贸易协议的刺激，美国9月对中国原油出口激增至390万吨。

这刷新了今年7月创下的前纪录高位367万吨，也较上年同期增长一倍有余。

中国自巴西进口原油达到449万吨，大大高于上年同期的296万吨。巴西取代伊拉克成为对中国的第三大供应国，伊拉克跌至第五，美国居第四。

中国1至9月进口巴西原油3369万吨，较上年同期增加15.6%。巴西国家石油公司(Petrobras)在7月时称，该国石油出口的70%为面向中国。

根据路孚特的贸易数据，预计中国在10至11月期间将收到约621万吨美国原油。

数据显示，沙特阿拉伯上月重新夺回对中国最大石油出口国的地位，之前两个月一直屈居俄罗斯之后。

中国自沙特进口原油778万吨，相当于189万桶/日，高于8月时的124万桶/日。

根据路透社计算，俄罗斯上月对中国出口原油748万吨，合182万桶/日，较上年同期增加18.6%，比8月高出32.8%。

不过，今年1-9月，俄罗斯仍以总计6462万吨的供应量占据对中国出口国的榜首，较上年同期高出16%。沙特出口6357万吨，较上年同期增加6.5%。

中国1至9月原油进口激增13%，因炼厂加大生产以满足经济在疫情后迅速复苏的需求，同时油价低廉也让库存以创纪录的速度上升。