蔡英文：微软加码投资台湾打造全新供应链

台湾总统蔡英文今天（26日）出席微软投资台湾新计划发表会指出，微软在台湾加码投资，可以共同打造世界性行销网络及全新供应链，开启庞大新商机，并称赞微软是台湾打国际杯的最好伙伴。

据《联合报》报道，微软今天举行记者会宣布投资数位台湾四大新计划，包括落地资料中心、增设云端硬体团队、发动产业生态系、注入国际资安资源。这是微软在台湾31年来最大投资案，与会者不乏台湾大型企业代表，包括鸿海董事长刘扬伟、宏碁董事长暨执行长陈俊圣、纬创副董事长黄柏漙。

蔡英文表示，先要感谢微软长期看好台湾，也愿意长期生根在台湾。她在上个任期推出产业创新计划，微软率先响应，在台湾成立物联网创新中心。之后微软持续扩大在台湾投资力道，2018年在台湾成立亚洲第一个人工智慧研发中心，今年更宣布大幅加码。

她说，目前因为疫情关系，全球经济情势有重大转变，全球供应链加速重组，这是深化台湾与美国关系的重要时机。台湾在硬体有不可忽视的实力，在资安与智慧财产权方面更是美国和其他国家值得信赖的伙伴。美国作为高科技发展龙头，只要台美在供应链加强合作，一定可以为台湾、美国和其他先进地区带来科技进步，创造巨大经济效益。

蔡英文提到，微软在台湾加码投资，可以深化台湾与美国及国际的有利合作。微软在许多技术领域都有全球性领导地位，她相信微软会是台湾最好的合作伙伴，也是跟台湾一起打国际杯的最好伙伴。在开发国际市场方面，台美合作可以打造世界性行销网络，打造全新供应链，开启庞大的新商机。

蔡英文说，今天微软在台湾宣布最新投资计划，不但代表双方关系更进一步，也代表共同合作的里程碑。这些投资可以有效推动台湾云端产业发展，为产业发展注入新的动能，也让国际都能看到台湾的研发能量。从产业面来看，可以继续强化5G、人工智慧物联网（AIoT）在产业中的应用，并带动台湾各领域企业的蓬勃发展。

蔡英文强调，她要感谢并期待微软在未来几年将为台湾培育20万产业人才、提供3万​​个工作机会、创造3000亿元（新台币，142.24亿新元）产值，可以为台湾和微软带来互利与双赢。