中天电视换照听证会外 多个蓝营团体抗议

台湾的通讯传播委员会26日进行中天新闻台换照审查听证会。多个蓝营团体高呼“伸张媒体正义、反关台挺中天”口号，在会场外聚集抗议。

据香港中通社报道，国民党立法院党团总召林为洲表示，民进党当局过去站在争民主、自由、新闻自由立场，很讽刺的是，现在竟然要关闭最能代表言论自由的新闻电视台，所以大家一起站出来，用行动给他们压力。

民主监督联盟总召集人黄正忠、蓝天行动联盟主席武之璋、台湾军事院会校友总会理事长季麟连、前台湾新闻局局长锺琴、国民党副秘书长李彦秀、国民党立委郑丽文、郑正钤、李德维、许淑华、杨琼璎等近500人，26日都到NCC外声援中天新闻台，捍卫新闻自由。

中天新闻台执照年底到期，面临换照问题，NCC首度为此举办听证会。外界质疑执政当局因无法容忍不同声音，因此介入影响换证。

旺中集团董事长蔡衍明出席了这次听证会，此次会议就八大议题讨论，其中，在节目视听多元部分，中天新闻台与神旺投资等利害关系人代理人律师方伯勋举出了九点反驳NCC。

方伯勋指出，自2014年12月12日换照起前三年，中天电视前三年评鉴都合格且没有任何裁罚纪录。自2017年起始有裁罚通知纪录，直到现在的21件裁罚当中，14件与政治有关。但在21件内只有五件违规裁罚确定，总共罚款133万元新台币（6.32万新元），其他仍在诉讼中，且中天上周才收到第19至21件裁罚通知。他质疑，还未确定的裁罚案件是否作为准予换照的衡量因素？

据风传媒等台媒报道，台湾大选落幕后，中天新闻台因大量报道韩国瑜而被检举，台湾的通讯传播委员会对检举审核认定后，提出五项改正措施，必要时还将命令其撤换新闻部主管。

中天新闻台执照将在12月中到期，而NCC的裁罚将影响媒体执照的检查更换，中天新闻台可能被撤照而面临闭台风险。