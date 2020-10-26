抗美援朝电影《金刚川》票房破3亿 出品公司股价却大跌

中国电影市场逐步回温，电影《金刚川》上映三日来，累计票房已突破3.55亿元（人民币，下同，0.72亿新元），且连续三日票房过亿。但是，这样不俗的成绩却并不令资本市场满意。今日金刚川主要出品方中国电影和华谊兄弟双双开盘大跌。

据《中国基金报》报道，截至今日（26日）收盘，华谊兄弟跌7.90%，中国电影跌9.59%。

中国国庆之后上映的《金刚川》被誉为是最有可能接过《八佰》接力棒、甚至票房超越《八佰》的电影作品。市场也普遍对《金刚川》抱有巨大期待，认为其是票房市场贺岁档前的“最后王炸”。

然而，根据猫眼专业版的实时票房统计数据，上映首周末《金刚川》砍下3.55亿人民币的票房，对比之前票房的高预期而言不算理想，同时单日票房衰减率值得关注。上映第三天，10月25日（周日）的当日票房就已经较前一日10月24日（周六）票房下降约2000万，因此下调了对《金刚川》总票房的预测至15.12亿元。

作为庆祝抗美援朝70周年的献礼大作，《金刚川》主创阵容十分华丽，三位导演以分开叙事的形式共同拍摄。一位是手持《八佰》《老炮儿》等代表作的管虎，一位是以《流浪地球》一鸣惊人的郭帆，剩下的则是拍摄《绣春刀》系列的路阳，田羽生作为联合导演，此后将有纪录片《我们和金刚川》。

此外，该电影还集齐了国内一线实力男演员，张译、吴京、李九霄、魏晨等担当主演。

电影讲述了发生1937年淞沪会战时，“八百战士”在上海的四行仓库坚守阵地以少对多，并且坚持了四天四夜的故事。

但由于上映票房不及预期，资本市场也有明显反映，资金迅速撤离了《金刚川》的主要投资出品方们。

今日开盘，中国电影、华谊兄弟纷纷大跌，稳坐影视板块涨跌幅倒一倒二位置。截至今日收盘，华谊兄弟跌7.90%，中国电影跌9.59%，而华策影视、文投控股和万达电影也纷纷跌超2%。