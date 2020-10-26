中国艺人周震南双亲被揭发欠债上亿人民币

中国男团R1SE队长周震南，被人揭发他的父母四年前被列入失信人员名单，欠债上亿元人民币。

据中国《齐鲁晚报》昨天（25日）报道，有网民发图揭露，周震南的父亲周勇涉诉案件有八件，累计金额欠1亿元（人民币，下同，2000万新元）债款，至今未履行，被列为失信被执行人。

周震南母亲杨后超的涉诉案件则有三件，累计金额阅4000万，至今同样未履行，也被列为失信被执行人。

网民还说，周震南的父母被曝不仅拖欠银行欠款，还挪用几百户业主的维修基金费。

一直以来立着“富二代”人设的周震南，曾多次在电视节目中讲述父母对自己做艺人的支持和疼爱，其穿戴配饰都价值不菲，此前他曾被曝拥有多块豪华金表，其中一块高达60万元，并且在参加综艺节目时曝光出自己的家是别墅、还有三个保姆伺候，是粉丝口中的“贵公子”“小少爷”。

周震南曾在本月17日微博发文“不知道该怎么走下去了”，并斥责打电话骚扰他父母的人。网民曾猜测，这条微博是周震南在暗示团体走不下去了，或者是私生粉骚扰。

不过，“老赖父母”事件曝光后，不少网民纷纷猜测，打电话给他父母的可能不是粉丝，有可能是追债的人，而周震南花的钱都是普通业主的血汗钱。

有网络媒体将周震南的事件，与早前在社媒替涉嫌贪腐的母亲“隔空喊冤”的中国歌手曲婉婷作比较。

目前定居在加拿大的曲婉婷曾在微博发文“六周年无果，继续努力保持一颗相信正义的心”，表达对母亲张明杰的思念，但不获网民同情。有人质疑其留学学费是否为母亲贪污所得，还有人称其在母亲被捕的六年间从未回国探望，是“云端孝心”。《中国纪检监察报》对此发文强调，境外不是资产转移的天堂。