孟晚舟案再度开庭听证 聚焦滥用逮捕程序指控

华为首席财务官(CFO)孟晚舟抵抗被引渡至美国的法律战周一继续，加拿大法院将开始听取证人的证词。

据路透社报道，未来五天听证会的焦点在于，孟晚舟律师团指控加拿大与美国当局2018年12月在温哥华国际机场逮捕她时滥用程序。

美国当局指控孟晚舟涉嫌金融欺诈，向汇丰银行隐暪华为在伊朗的业务经营，导致汇丰触犯美国对伊朗制裁禁令。孟晚舟否认这些指控，目前在温哥华处于取保候审状态，试图阻止被引渡至美国。

孟晚舟的律师团宣称加拿大当局与美国方面有不当交流，包括分享了孟晚舟电子设备的辨识细节。

加拿大对此予以否认，并提供了参与逮捕孟晚舟的皇家加拿大骑警(RCMP)成员的宣誓书。

一名熟悉华为策略的消息人士称，本周的交叉询问将主要由孟晚舟的团队进行，重点是美国官员涉嫌参与逮捕孟晚舟，加拿大方面的疏漏或不当披露，以及RCMP成员宣誓书与加拿大司法部被迫披露的电邮之间的落差。该消息人士未获授权可公开谈论此事。

加拿大司法部曾说，关于滥用程序的论证定于2021年2月16日至3月5日举行。

多伦多引渡律师阿德勒（Leo Adler）说：在引渡案件中传唤现场证人“非常、非常不寻常，”特别是如果双方都能进行交叉询问的话。阿德勒并没有参与该案件。

孟晚舟已要求公布更多相关文件，其中包括加拿大和美国当局之间的电子邮件，以证明存在滥用程序的情况。

孟晚舟的引渡听证会预定在2021年4月结束。