调查：香港开心指数持续低迷接近10年来最低记录

疫情下，香港经济及社会气氛低迷，失业率不断再创新高，26日在香港公布的一项调查结果显示，香港开心指数为6.16分，与去年“黑暴”期间录得10年来最低记录的6.15分相若。

据香港中通社报道，和富社会企业“香港开心D”公布上述调查结果。该企业委托香港理工大学护理学院在9月网上访问1827人，研究港人的快乐状况，对内在心理、外在环境因素，及抑郁情绪做出分析。

结果显示，香港开心指数持续低迷，满分10分平均只有6.16分。当中12至18岁的学童群组开心指数最低，只有5.87分，较去年6.2分明显下跌。另外，女性受访者比男性受访者不开心，一反过去多年常态。

其中，在港人对10项生活质素满意度方面，平均只有4.62分，较去年下跌0.05分，反映港人持续受负面的外在环境影响。调查又发现，超过四成半受访者呈轻度至严重抑郁情绪，较去年增加半成。

“香港开心D” 联席主席陈美娟说，学童向来都是开心指数最高的一群，但在今年调查中，反而罕见地成为最不开心的人，认为与疫情令学校停课有关，学生社交活动减少，生活规律被打乱影响身心状态，建议学校加强在校情绪教育及师生之间的沟通。

陈美娟认为，疫情下港人难免要面对负面环境，此时更要检视自身内在心理状况，为自己订下不同目标，建议透过锻炼身体、学习从乐观的角度看待事情，或者与友人倾诉分享等方式，保持身心健康。