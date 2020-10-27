美售台鱼叉反舰导弹 一周来第二次对台军售

继上周三（21日）后，美国政府今天再度宣布对台军售，将售台100套鱼叉反舰系统，总额约23.7亿美元（下同，约32.3亿新元）。这是美国一周来第二度宣布对台军售，也是美国总统特朗普2016年上任后第九次对台军售。

据美国之音报道，美国国防安全合作署表示，美国国务院已决定批准向台湾出售100套鱼叉海岸防御系统（HCDS）及相关设备的方案，并就此知会了美国国会。

美国国防安全合作局也说，这100套鱼叉海岸防御系统包括最多达400枚的RGM-84L-4鱼叉第二批次岸射型导弹、四枚RTM-84L-4鱼叉第二批次演练用导弹以及411个集装箱、100辆鱼叉海岸防御系统发射器运输车、25辆雷达卡车等，总额达23.7亿美元。

这是美国国务院继上周三宣布售台海马斯多管火箭系统（HIMARS）发射器等三项武器，总值约18.11亿美元后，一周内第二度宣布对台军售。

美国国防安全合作局表示，此次的军售案符合美国法律和政策，支持接受方使其武装部队现代化并维护“可信防御能力”的持续努力，从而有利于美国的国家、经济和安全利益。

指波音雷神等“发挥恶劣作用” 中国制裁参与对台军售美国企业

另一方面，中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上宣布，为了维护国家利益，北京对参与上周三对台军售的洛克希德·马丁、波音防务、雷神等美国企业，以及在“售台武器过程中发挥恶劣作用”的美国有关个人和实体实施制裁。

赵立坚批评，该军售案严重损害中方主权和安全利益，呼吁美国恪守“一个中国”原则的承诺和中美三个联合公报的规定，停止售台武器和美台任何军事联系。

赵立坚说：“我们将继续采取必要措施捍卫国家主权和安全利益。”

台专家：首次出售空对地长程武器

据台湾三立新闻报道，台湾国防安全研究院国防资源与产业研究所长苏紫云上周六（24日）曾表示，可将此次军售案视为一个里程碑，因为过往美对台军售都属消极的防卫性武器，这次美方首次出售空对地长程武器；按以往狭义的防卫性武器定义，是不可出售的。

他认为，这次军售象征台美间的政治互信大为深化，意味着蔡英文政府采取的与美国建立军事互信的策略目前看起来是“很成功的”。