媒体战升级 中国对六家美媒驻华分社采取反制措施

中国外交部昨天（26日）要求六家美国媒体驻华分社在七天内就其在中国境内的运作等进行汇报，作为近日华盛顿将六家在美国境内运作的中国媒体列为外国使团的报复措施。

据中国外交部网站消息，受影响的包括美国广播公司（ABC）、《洛杉矶时报》、明尼苏达公共电台、美国国家事务出版公司、《新闻周刊》、美国专题新闻社这六家美国媒体驻华分社。

中方要求这些媒体“自即日起，于七日内，向中方申报在中国境内所有工作人员、财务、经营、所拥有不动产信息等书面材料”。

中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上说，针对美方将六家中国媒体增列为“外国使团”，中方已要求美方纠正错误，但美方执意升级对中国媒体驻美机构和人员的政治打压和污名化行动。中方此举“完全是对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫进行的必要对等反制，完全是正当合理防卫。”

他还说，敦促美方立即改弦更张、纠正错误，停止对中国媒体的政治打压和无理限制，“如果美方一意孤行，错上加错，中方必将采取进一步的反制措施”。

此前，美国国务卿蓬佩奥当地时间星期三（21日）宣布，将《一财全球》《解放日报》《新民晚报》《中国社会科学报》《北京周报》和《经济日报》这六家在美中国媒体定为外国使团，以反击中国政府在美国的宣传，使得今年被指定为外国使团的驻美中国媒体数量达到15家。

这意味着这些机构须和使馆一样向美国政府申报人员，人事变动和财务状况也要受美国审查。

中美媒体战今年持续升温，特朗普政府在3月时将五家中国媒体驻美人员从160人缩减至100人，中国随之驱逐《纽约时报》《华尔街日报》和《华盛顿邮报》的10多名驻华美国记者。美国政府5月又颁布新规，将中国驻美记者签证停留期缩短为90天，这意味着这批记者的签证每隔三个月就需要申请延期。

上一轮交锋至今，中国驻美记者仍在等待批准签证延期，他们的宽限期将在下月初结束；而《华尔街日报》和CNN驻华记者的签证延期申请也尚未获批。

