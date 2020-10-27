中国下令整治手机浏览器 锁定华为小米等

中国国家网信办昨天公告，将对华为、小米、vivo、OPPO等八款手机浏览器进行专项集中整治，以整顿“标题党”文章，以及违背“社会主义核心价值观”不良信息等。

据网信办在官网上发布的公告，这次专项集中整治的首批名单为中国影响力较大的八款手机浏览器，分別为UC、QQ、华为、360、搜狗、小米、vivo、OPPO等。

公告称，这波整治将著力解决散大突出问题，一是发布“自媒体”违规采编的各类网络新闻资讯，如歪曲解读经济民生政策、散布“小道消息”、传播谣言信息、翻炒旧闻编造“新闻”等；二是发布“标题党”文章，如恶意浮夸、“唱衰”“卖惨”、冒名炒作等；三是发布违背社会主义核心价值观的不良信息，如传播低俗图文视频、炒作明星绯闻隐私和娱乐八卦等。

公告也指出，此次整治对手机浏览器提出了明确整改要求和具体标准，其中包括，不得发布“自媒体”违规采编的互联网新闻信息，不得PUSH弹窗“自媒体”发布的各类信息，不得使用断章取义、虚假夸大、攻击侮辱、耸人听闻等噱头式标题炒作热点敏感话题，不得发布无中生有、旧闻翻炒、拼凑剪接、捕风捉影等不实信息等。

公告并要求业者，自10月27日至11月9日，对照问题清单深入开展自查整改，举一反三全面清理违规信息、严管“自媒体”账号，并在11月9日下午5时前，向网信部门提交自查整改报告和内容营运制度规范并接受审核。

公告表示，网信部门将针对业者自查整改情况进行检查评估，对整改后问题依然突出的手机浏览器，将依法依规进行严肃处置，直至取缔相关业务。此外，各地网信部门还将对属地手机浏览器进行全面摸底排查，一并按要求纳入专项整治和督导整改。

