台湾外交部、国防部及总统府相继对美国军售表达感谢

美国政府今天再宣布将售台100枚鱼叉反舰导弹，这是美国一周内第二次也是今年第四次对台军售。台湾外交部今天对此表示，昨天已正式接到美国政府通知，将对台出售“鱼叉飞弹海岸防卫系统”(CDCM)，总价值约23.7亿美元（下同，约32.3亿新元）；外交部说，这是美国总统特朗普今年第四度对台军售，展现美国政府对台湾国防需求的高度重视，并已逐步落实对台军售常态化机制。台湾国防部随后也回应称，此案是考量整体威胁情势变化，满足台湾军事战略及防卫需求。

根据联合新闻网报道，台湾外交部表示，美国今年四次对台军售使台湾能即时获取防卫所需装备，有效提升吓阻能力。外交部对此表示诚挚欢迎，并对美国持续以具体行动履行台湾关系法及“对台六项保证”对台湾的安全承诺，表达由衷感谢。

台湾外交部还表示，面对中国大陆的军事扩张和挑衅，台湾会持续强化防卫战力的现代化，加速提升不对称战力，以维护区域和平与稳定。

台湾国防部今天对此表示，美国继前次对台军售三项武器装备之后，持续依“台湾关系法”及“六项保证”再次供售台湾所需之防御性武器，强化台湾整体防卫战力，国防部再次表达诚挚的感谢。

国防部进一步指出，此案是考量整体威胁情势变化，满足台湾军事战略及防卫需求，建构可恃防卫战力，以坚强的国防实力，维护台海的区域和平稳定。

此外，台湾总统府发言人张惇涵今天上午也对美国军售案回应表示，这是继上周的三项军售案后，美国政府对台湾再度提供重要防卫性武器，台湾政府再次表达诚挚感谢。

张惇涵说，这不仅显示美国政府基于“台湾关系法”，再次以具体行动履行“六项保证”的安全承诺，也充分展现美国政府对协助台湾强化自我防卫能量的高度重视。

张惇涵指出，该项军售案将进一步充实国军战略与防卫需求，强化防卫战力的现代化，并加速提升不对称战力。而台湾也会以坚实的国防，持续与美国及理念相近国家深化合作，共同维护印太区域的和平稳定与繁荣发展。



美国国务院上周四一次过批准三项对台湾的军售案，总值约18亿美元，包括135枚可从空中发射的空对地导弹。