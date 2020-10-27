中国成功发射一箭四星 首验“智慧火箭”技术

中国昨天（26日）晚上23时19分在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭，以“一箭四星”的方式成功将遥感三十号07组三颗卫星和天启星座06星送入预定轨道，发射成功。

此外，中国“智慧火箭”相关技术也利用落区安全控制系统，在整流罩复杂的再入过程中进行首次飞行验证。“智慧火箭”技术当前的主要目标是在火箭飞行遇到重大故障后，根据火箭状态及时对飞行路径进行智能重规划，尽可能挽救任务。未来，该技术的应用将进一步提高发射成功率。

据中新社报道，遥感三十号07组卫星采用多星组网模式，主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。天启星座06星是北京国电高科科技有限公司研制的短报文通信卫星，是天启数据采集星座的第6颗卫星，可为地面用户提供DCS数据传输服务。

执行本次发射任务的长征二号丙火箭由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院研制。该型火箭是常规液体运载火箭，于1982年首飞，历经多次改进，是目前中国服役时间最长的运载火箭，并以其高成功率率先获得“金牌火箭”称号。

长征二号丙火箭也是中国验证航天运载领域新技术的可靠平台之一。2019年7月26日，长征二号丙火箭在一次发射中同时开展了整流罩/降落伞和一子级/栅格舵分离体落区安全控制技术试验，使中国成为世界上第二个成功验证该技术的国家，为后续发展运载火箭落区控制乃至可重复使用奠定了基础。

本次任务中，长征二号丙火箭整流罩再次搭载了落区安全控制系统，其主要电子设备均回收自2019年7月26日飞行试验中的整流罩落区安全控制系统，这是中国航天运载史上首次“系统级”重复使用精密的电子设备。