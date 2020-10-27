大陆军机再现台空域 台空军首度拍下运8技术侦察机照片

台湾国防部昨晚发布大陆解放军军机进入台西南空域活动情况，各有一架运8技术侦察机与一架运8反潜机，分别进入台湾西南防空识别区，台湾空军照例派遣空中巡逻兵力应对，并实施广播驱离、防空飞弹追监。

根据联合新闻网报道，这是大陆军机本月第16次进入台湾防空识别区，也是台湾国防部9月17日创设解放军机动态发布机制后，第24次大陆军机出现在台湾空防纪录。台湾空军昨天首度纪录到大陆军机唯一一款具备电子侦搜性能运8技术侦察机，拍回近照公布。

台湾国防部表示，大陆运8技术侦察机、运8反潜机各一架次，昨天进入台西南防空识别区，台湾空军派遣空中巡逻兵力应对，实施广播驱离、防空飞弹追监。

两岸关系日趋紧张，根据路透社整理，8月10日开始至昨天，台湾海峡数度发生中国大陆军机飞越航空识别区活动，美国驱逐舰也曾往返台湾海峡。

大陆空军所属歼11、歼10型机在8月10日上午曾短暂踰越海峡中线，台湾空军除以地面防空飞弹全程监控外，并于第一时间广播警告，运用空中侦巡兵力强势驱离。 中国大陆三天后称，近日解放军东部战区多军种多方向成体系出动兵力，在台湾海峡及南北两端连续组织实战化演练。台湾政府表示，对于台海周边情势以及海、空域动态，均有严密掌握应处。

当月19日，美国一艘作战舰由北向南航经台海峡，续向南航行。中国解放军东部战区发言人回应称，近来美在涉台问题上消极动作不断，“严重破坏”台海和平稳定。战区部队将时刻保持高度戒备，坚定维护台海地区和平稳定。美国一艘驱逐舰当月31日由北向南航再经台湾海峡后，续往南行驶。

中国大陆9月7日表示，在渤海和黄海举行进一步军事演习。在地区紧张局势升级的背景下，中国接连举行一连串军演。两天后大陆军机SU-30、歼10等多型机多架次进入西南空域应变区活动。隔天上午大陆军机SU-30、运8等多型机，多架次进入台湾西南空域防空识别区活动。

出现在台湾防空识别区的大陆运-8反潜机。（台湾国防部官网）

9月16日，中国大陆空军运8反潜机两架次，进入台湾西南防空识别区内飞航活动情形。中国解放军东部战区新闻发言人张春晖两日后表示，近日东部战区组织海空兵力在台湾海峡进行战备警巡和海空联合演练，检验多军兵种一体化联合作战水平。同天中国解放军机多架次逾越海峡中线及西南空域，总计共有：轰6机2架次、歼16机8架次、歼11机4架次和歼10机4架次；隔天，中国解放军机多架次再次逾越海峡中线及西南空域，总计共有：歼16机12架次、歼10机2架次、歼11机2架次和轰6机2架次、运8反潜机1架次。台湾均派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对，并广播驱离、防空飞弹追监。

就解放军战机飞越“海峡中线”，中国外交部发言人当月21日称，台湾是中国领土不可分割的一部分，不存在所谓的“海峡中线”，并在当天及23日、24日和29日，中国大陆均派出运8反潜机进入西南空域防空识别区。除24日有一架外，其余都有两架。

本月1日、3日、4日、6日、8日、10日、11日、15日、16日、17日、25日和26日，均有一架次中国大陆运8反潜机进入过西南空域防空识别区。本月7日，一架中国大陆空警5007日再进入西南空域防空识别区；9日，一架中国大陆运8、一架运九型机进入西南空域防空识别区；14日，美国一艘驱逐舰由南向北航经台湾海峡后，续往北行驶；20日，运8反潜机、空警500以及运九通信对抗机等三架次进入西南空域防空识别区。