中国与西方民间债权人在赞比亚债务重组上陷入争执

随着赞比亚这个南部非洲国家面临120亿美元（163.14亿新元）的债务重整，中国与在纽约和伦敦的基金管理者陷入了争执，双方都怀疑给予该国的任何债务减免将用于偿还另一方。债权人彼此不信任，并且关系不友好。

据彭博社27日报道，债券持有人延后原订周二进行的一次有关推迟支付票息的投票，下一次会议定于11月13日举行。

在1980年代和1990年代以前的债务危机中，西方富裕国家政府与大多数来自相同国家的商业银行共同注销了相关贷款，以换取债务国削减预算和遏制腐败的承诺。但世界已经发生了巨大变化。

中国已超过国际货币基金组织和世界银行，成为世界上最大的非商业放贷者。根据世界银行首席经济学家莱因哈特（Carmen Reinhart）共同参与的一项研究，在过去20年里为非洲、亚洲和拉丁美洲的道路、机场和医院的融资，使中国向世界其他地区的贷款和贸易信贷在2018年达到1.6万亿美元，接近全球国内生产总值的2%，1998年时几乎为零。

根据彭博汇编的数据，自2010年以来的短短八年间，中国向非洲国家提供了1210亿美元的贷款。而同期对较高回报感兴趣的债券持有人只提供了830亿美元的融资。

德勤新兴市场和非洲董事总经理戴维斯（Martyn Davies）说：“作为一个崛起的大国，中国在非洲的目标与私人债券持有人的目标截然不同。”“我无法想象这些利益如何达成和解。”

世界上最杰出债务重组律师之一的李布赫海特（Lee Buchheit）说，“在赞比亚树立的先例可能成为未来几年主权债务危机处理的模板”，“这是新时代的开始。”

埃塞俄比亚、肯尼亚和刚果共和国是欠下高额中国债务同时财政面临困难的非洲国家。但是，随着冠状病毒大流行惩罚着世界各地的经济，马尔代夫、吉尔吉斯以及委内瑞拉等国也将面临类似问题。

赞比亚上一次重新谈判其外债时，机构债权人和西方政府建立的运转良好的机制几乎没有遇到麻烦。

但是15年后，随着这个南部非洲国家面临120亿美元的债务重整，中国和其他债券持有人已经成为颠覆原先游戏规则的强有力新参与者。