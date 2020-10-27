恒大腾讯联手进军流媒体 72亿港元收购儒意影业

恒腾网络昨晚公告，公司通过配发及发行股份及认购股权方式全资收购儒意影业，总代价约72亿港元（约12.6亿新元）。从股东持股来看，目前恒腾网络最大的股东为中国恒大集团，持股比例达40.62%；第二大股东为腾讯控股，持股比例为14.1%。

根据澎湃新闻报道，上述交易完成后，儒意影业旗下的“南瓜电影”视频流媒体平台的持有者柯利明将持有恒腾网络27%的股权，而公众持股的比例仅有18.25%。

公告显示，儒意影业主要从事广播电视节目制作、发行及电影发行。上海儒意是一间独立的全产业链制片公司，拥有自己的研发、制作及发行体系，同时也是既可以做电影又可以做电视剧的双产品制片公司。公司主控出品的电影有《致我们终将逝去的青春》、《老男孩：猛龙过江》、《动物世界》、《缝纫机乐队》等；主控出品的电 视剧主要有《北平无战事》、《老中医》、《爱情的边疆》、《老酒馆》等。

在此次收购的儒意影业中，其公司旗下的“南瓜电影”主要从事线上视频业务，包括但不限于在互联网上上传、转换、储存及播放视频内容，及OTT频道、电影及电视剧的制作，以及相关知识产权的特许经营。

截至去年末，南瓜电影的收入为1.5亿元（人民币，下同，2600万新元），税前净利润4047万元，税后净利润2840万元。截至今年6月30日，南瓜电影的净负债总额约为6125万元。

恒腾网络认为，收购儒意影业将使得公司在中国电影市场有利的市场条件下投资制作电影和电视剧，扩大公司业务，接触更广泛的潜在客户，从而产生更多的收入；收购的公司及其附属公司的产品及销售活动为恒腾提供更多广告渠道，董事会认为该渠道将为恒腾带来额外收入及商机；恒腾网络能够开发线上串流媒体平台及南瓜电影在中国的用户群，促进恒腾网络平台用户增长，与公司现有业务产生协同效应。而恒腾网络可以向儒意影业及其附属公司提供其项目，提供广告投放、联合行销及跨行业合作的资源，帮助其发展业务。

恒腾网络主要的业务包括互联网家居业务，包括家具定制、家电配套、阳台布艺和软装饰品、装饰工程及厨房用品等品类；互联网材料业务，依托采购招标、产品标准、配送供应、质量管控、合作评估、服务等方面的精装供应链管理体系，大力整合家居建材行业的优质资源，想要做成一体化大家居服务。

事实上，早在2015年7月份，中国恒大和腾讯控股就借壳香港上市公司马斯葛，组建了恒腾网络，当时的目的是要主打社区服务，即智慧社区业务。按照当时恒大的设想，恒腾网络要做“物联网智慧化”社区，即为业主提供一站式线上线下服务。恒腾网络布局互联网社区服务产业，业务将涵盖社区服务、社区金融、社区家居等领域，为社区用户提供订购、物流安排、产品或服务交付等O2O一站式服务。利用先进的互联网技术，整合社区资源，通过大服务的基础平台及其垂直产品线，满足不同年龄段老百姓多层次、多样化的需求。但据恒腾网络的披露，截至今年上半年，公司的该项业务已没有再继续开展。

恒腾网络今年中报数据披露，公司资产总值为13.18亿元，收入1.13亿元，毛利6389万元，现金及现金等价物约10.9亿元。