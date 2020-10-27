12港人家属望港区人大与北京沟通　港区代表：家属被泛民利用

涉嫌触犯中国大陆偷越国境罪的12名港人在深圳被扣押超过两个月，“12港人关注组”前晚（25日）发起网上集会。有被扣港人的父亲在集会上称，担心儿子在被拘留期间受虐待，期望港区人大代表协助家属与中央沟通，尽快释放12名港人。港区全国人大代表、工联会会长吴秋北受询时表示，若12港人在大陆触犯了法律，就理应在当地受到惩治。他称并未收到12港人家属的求助，认为有关言论只为“抹黑中央”，并质疑他们是被民主派利用炒作事件，看不到可如何跟进。另一港区人大代表田北辰则形容事件很难处理，现阶段未能帮助12港人家属。

根据网媒香港01报道，吴秋北表示，12港人一直声称是被大陆执法部门跨境逮捕，但他认为并非事实，而12港人一直没有对外提供更多资讯，人大代表没有帮助的空间。他强调，12港人在大陆触犯了法律，就理应在当地受到惩治，“家属应该要明白这件事”。

另一港区人大代表、民建联副主席陈勇指，他们经常会收到求助个案，若收到12港人直系家属求助，会代为向中央部门反映，但他个人暂时未有收到求助。

陈勇估计，这次案件会先在大陆审讯12人涉嫌触犯大陆偷越国边境罪部分，再由大陆执法部门在关口移送他们回港，再处理在香港犯法的部分。但他指出，由于案件可能有台独及外国势力介入，令事件变得更复杂，或会令审讯时间更长，认为各方不应再火上加油，否则对12港人不会有益处。

港区人大代表、立法会议员田北辰则指，“这次件事都很难搞”，现阶段未能帮助12港人家属，他透露初期曾接获求助，也曾有回覆，但目前深圳市盐田区人民检察院已正式批准逮捕12人，在这情况下，他已没有什么可帮得上忙。