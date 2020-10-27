中国制裁雷神等对台军售美企 港议员：香港若响应牵连甚大

对于中国决定制裁洛克希德（Lockheed Martin）、波音防务（Boeing Defense）和雷神（Raytheon）等对台军售的美国企业，曾任民航机师的香港立法会议员谭文豪于面簿撰文说，香港天文台雷达、飞行服务队零件等均可能使用到美国军事专利，若港府要响应制裁，牵连甚大。

据香港01报道，现在香港的航空交通管理系统，正是采用由雷神公司提供的“雷神AT3”，香港民航处于2016年斥资15亿元（港元，下同，2.63亿新元）购入。谭文豪撰文指，香港军工企业提供的民用系统，由军用系统降级而成，部分军事专利或属“军民两用”，除了空管系统外，天文台雷达、飞行服务队零件等均可能使用到美国军事专利，若港府要响应制裁，牵连甚大。

早前因应美国财政部制裁包括林郑月娥、港澳办主任夏宝龙等11名中港官员，中国外交部同样制裁在涉港问题上“表现恶劣”的11名政界人士，包括美国参议员鲁比奥及克鲁兹，并批评有关行径公然插手香港事务，粗暴干涉中国内政。港府亦发声明响应，称会全力支持及配合执行中央政府对美方采取的反制措施。

另外，中国外交部在年初要求“美国之音”、《纽约时报》等五家美国媒体交还记者证，及不得在包括港、澳在内的中国境内继续采访工作。外国记者会曾要求港府澄清，确保在港外国记者可如常工作及不受中国政府干预，但发言人没有正面回应，只重申会为各国媒体和记者在港从事采访工作提供便利，及因应每宗个案的情况处理。有《纽约时报》记者的工作许可于５月被入境处拒绝续签。

美国国防部21日宣布，国务院已经批准向台湾出售三款总值18亿美元（24.48亿新元）的武器；中国外交部发言人赵立坚26日回应指，美方严重​​违反“一个中国”原则及中美三个联合公报规定，严重损害中方主权和安全利益，并宣布制裁参与向台湾出售武器的美国军工企业。