中国银行拟未来五年扩张40%人力 拓展科企合作

中国银行冀望在未来五年将人力再扩张40%，并寻求与科技巨头们在资本或金融市场扩大合作。

据彭博社报道，彭博2020年前三季度中国离岸债券承销排行榜显示，中行位居首位，市场份额达6.39%，较去年同期的6.01%有所提升，自2016年来中行在该市场的份额一直处于领先地位。

中国银行投资银行与资产管理部总经理胡昆上周在接受彭博电话采访时说：“以香港、伦敦、新加坡为主要投入点，未来五年再投入额外20人，”

同时他也强调，这样的布局还要基于市场继续快速发展，且结合未来中国银行整体规划，来支撑投入的人力资源。目前中行在离岸债券方面，DCM（债务资本市场中心）加上相关销售团队，共约50人。

就未来业务拓展空间，胡昆指出，在海外的资本市场和金融市场领域，中资科技类企业的业务机会尚有较大发展空间。

“传统百度、小米这些企业，从他们上市之初都是外资银行在服务的。在美国上市，天生它就会用美资的承销商，如果它再进行债券的融资也选择美资，”他称。

腾讯控股、百度等在美国、香港等地上市的中资科技巨头，目前在境外发债的规模颇为可观，如腾讯控股今年迄今发行了60亿美元债券。而中行目前在此类交易中大多承担承销团成员的角色，不像在国家电网公司等大型交易中作为全球联合协调人。

胡昆并称，未来还需夯实簿记清算等基础设施能力，提升一级发行完成后，在二级交易、做市、研究业务覆盖的广度和深度。

自2016年以来，随着中国企业积极出海融资，中资美元债市场规模已经翻番至逾8600亿美元（1万1689亿新元）的规模；随着中美关系跌宕起伏，胡昆料未来将有更多的企业尝试欧元债发行。

他说：“这个趋势肯定会有，是一种多元化避险的行为，但肯定不是一种决绝的动作，不是非A即B的动作。同时对于欧元的中资投资者，这个也是一个逐步培养和成长的过程。”

彭博数据显示，今年三季度中资企业欧元债发行规模达到46.3亿欧元（74.41新元），为有数据以来季度最高。