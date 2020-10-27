中国9月全国规模以上工业企业利润同比增10.1% 前九个月同比降2.4%

中国1至9月份，全国规模以上工业企业实现利润43665.0亿元（人民币，下同，约8843.9亿新元），同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个百分点。另外，全国规模以上工业企业上月实现利润总额6464.3亿元，同比增长10.1%，增速比8月份回落9.0个百分点，比8月回落9.0个百分点。

根据中国国家统计局网站消息，今年虽受到冠病疫情影响，但随着防控和经济社会发展统筹工作的推进，工业企业生产销售迅速恢复、稳健增长，供需关系持续改善，中国第三季度全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，营业收入增长4.8%，均呈逐季回升态势。在收入稳步回升的带动下，工业企业利润增速由一季度下降36.7%，到二季度增长4.8%，再到三季度加快回升至15.9%，呈现 “由降转升、增长加快”的走势。

其中，利润增长的行业增多，重点行业拉动明显。在41个工业大类行业中，有31个行业利润同比增加，比二季度增加六个；其中24个行业利润增速超过两位数。新增利润最多的行业主要是：汽车制造业增长53.8%，有色金属冶炼和压延加工业增长52.0%，黑色金属冶炼和压延加工业增长39.1%，通用设备制造业增长32.4%，电力、热力生产和供应业增长22.4%，电气机械和器材制造业增长16.8%，这六个行业合计拉动三季度规模以上工业企业利润同比增长10.0个百分点。

另外，报告还显示单位成本下降，盈利能力增强。全国规模以上工业企业三季度每百元营业收入中的成本比二季度下降0.71元，比去年同期下降0.53元，有效缓解了上半年成本大幅上升给企业生产经营带来的压力。企业盈利能力明显增强，三季度，规模以上工业企业营业收入利润率同比提高0.64个百分点，在二季度同比由降转升的基础上提升幅度进一步加大。企业亏损额大幅下降，亏损面缩小。全国规模以上工业亏损企业亏损额三季度同比下降21.4%，二季度为增长13.1%。9月末，企业亏损面比6月末下降3.9个百分点。



此外，主要工业板块利润均保持两位数增长。装备制造业利润第三季度同比增长22.5%，拉动规模以上工业企业利润增长7.8个百分点。其中，受益于环保标准切换、基建项目加快推进以及促消费等多项政策扶持，汽车、通用设备、专用设备等行业盈利在二季度率先恢复，当季分别增长26.0%、28.2%和63.5%，三季度均继续保持20%以上较快增长。原材料制造业利润增长由负转正，三季度同比增长23.0%，二季度为下降17.9%。其中，在市场需求恢复、产品价格回升等因素作用下，石油加工、钢铁、有色等行业利润由二季度的两位数下降转为三季度30%以上增长。消费品制造业利润稳定恢复，三季度增长14.3%，比二季度加快4.2个百分点。其中，食品制造、烟草、纺织、造纸等行业利润增速均在20%以上。

不同规模企业利润协同恢复。随着投资、消费需求的逐步恢复，石油、钢铁、汽车等行业利润快速修复，大型企业利润明显回升。三季度，大中型企业利润同比增长16.0%，比二季度加快14.7个百分点；其中，大型企业利润由二季度的下降4.0%转为增长13.8%。受益于多项政策扶持，三季度规模以上小型企业利润同比增长15.8%，比二季度加快1.7个百分点。

需要说明的是，全国规模以上工业企业利润上月同比增长10.1%，仍保持两位数增长，增速比8月回落9.0个百分点，主要受到三方面因素影响。一是工业品价格变动挤压盈利空间。9月份工业品出厂价格和购进价格变动对利润增长的拉动作用比8月份明显减弱。二是费用上升以及部分行业和企业大幅计提资产减值损失对利润增长产生一定影响。三是电子、汽车等主要行业受原材料成本上升、销售和研发等费用增加及同期基数较高等多因素影响，9月利润增速有所回落。

报告分析指出，尽管前三季度工业企业利润持续稳定恢复，但当前累计工业企业营业收入和利润增速均尚未转正，应收账款和产成品存货增速仍然较高，企业利润持续向好基础仍需巩固。下阶段，要按照推动高质量发展、构建新发展格局要求，进一步激发市场主体活力，着力解决企业生产经营困难，推动工业经济持续稳定向好发展。