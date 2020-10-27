环时：美国对台军售不能不断放任下去

对于中国昨天（26日）宣布制裁洛克希德·马丁等参与对台军售的美国企业，中国官媒《环球时报》认为，不能放任美国进行对台军售，并说解放军战机也要飞到台湾上空去宣示国家主权，展示履行反分裂国家法的坚定决心。

《环球时报》在社评中说，中国大陆为此需要一个启动实施这一行动的契机，并说美国更高层级官员访问台湾、美国军机飞越台湾“且证据确凿”、美台举行公开的军事交流合作等等，都可以成为激发解放军战机飞越台湾的理由。

社评提到：“大陆舆论在广泛表达对解放军战机飞越台湾岛的期待，解放军在全面准备各种对台湾行使主权的军事措施已是显而易见的事情。”

文章认为，和平统一有着丰富的内涵和策略选项，其中包括“用坚决的军事行动压垮台执政当局的谋‘独’意志”。

社评呼吁大陆明确警告民进党政府，“如果台军敢届时对大陆飞越台湾岛的军机开火就意味着战争爆发，解放军将对台军给予毁灭性打击”。

文章认为，美国对台军售不能不断放任下去，突破口也应选在台湾当局，“要让台当局买一笔美国军火，尤其是购买进攻性武器就付出一些相应代价，直到向其做出解放军将摧毁那些新购武器的终极警告和摊牌”。

综合法新社、路透社、彭博社等报道，美国国务院上周三（21日）一次过批准三项对台湾的军售案，总值约18亿美元（约24亿新元），包括135枚可从空中发射的空对地导弹。这也是美国总统特朗普2016年上任后第八次对台军售。

军售案包含11个由洛克希德马丁生产的海马斯多管火箭系统（HIMARS）发射器，估计价值为4亿3610万美元，以及总值3亿6700万美元的雷神监视和侦察传感设备。

在上周三的通知之后，后续的国会通知项目可能还包括通用原子公司（General Atomics）制造的无人机，以及波音制造的陆基鱼叉反舰导弹。

中国大陆昨天宣布，制裁参与上述军售的洛克希德·马丁、波音防务、雷神等美国企业，以及对“在售台武器过程中发挥恶劣作用”的美国有关个人和实体实施制裁。

中国大陆外交部发言人赵立坚在例行记者会上强调，为了维护国家利益，大陆决定采取必要措施。

美国政府随后在当地时间26日再度宣布对台军售，将售台100套“鱼叉”海岸防御系统，总额约23.7亿美元（下同，约32.3亿新元）。这是美国一周来第二度宣布对台军售。